Объем внешней торговли Китая продолжает уменьшаться

В июле объем внешней торговли КНР составил $482,9 млрд: это почти на 13,6% меньше, чем в июле 2022 г., и на 3,4% меньше июня 2023 г. Китайский экспорт в июле 2023 г. достиг отметки в $281,76 млрд, что на 14,5% меньше, чем в июле 2022 г. (-1,2% по сравнению с июнем 2023 г.). Как пишет агентство Bloomberg, это новое самое большое падение с момента начала пандемии коронавируса в феврале 2020 г. Не воодушевляет и статистика по показателям импорта в Китай: в июле он составил $201,16 млрд (на 12,4% меньше по сравнению с июлем 2022 г. и на 6,3% меньше, чем в прошедшем июне). Такая статистика оказалась значительно хуже ожиданий аналитиков: прогноз Reuters предсказывал падение импорта в июле в Китай на 5%, а показателя экспорта – на 12,5%.