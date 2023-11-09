Набиуллина назвала главной проблемой экономики РФ нехватку рабочей силы

1 ноября Росстат сообщил о том, что уровень безработицы третий месяц держится на минимальном уровне 3%. По данным ведомства, в 2022 г. производительность труда снизилась на 3,6% по отношению к 2021 г. Это самое глубокое падение показателя с момента мирового финансового кризиса в 2009 г. (-4,1%), писали «Ведомости».