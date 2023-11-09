Набиуллина назвала главной проблемой экономики РФ нехватку рабочей силы
Главной проблемой российской экономики является дефицит рабочей силы. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«Главная проблема – не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Мы это видим, кстати, по опросам предприятий», – сказала она.
По словам Набиуллиной, предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредитов или спроса, а о нехватке кадров. Она уточнила, что в опросах ЦБ принимают участие порядка 13 000 предприятий.
Председатель ЦБ отметила, что сейчас в российской экономике сложилась ситуация, когда полностью задействованы имеющиеся ресурсы, включая рабочие руки и производственные мощности. По ее словам, особенно остро нехватка кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности. Набиуллина подчеркнула, что «для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда».
1 ноября Росстат сообщил о том, что уровень безработицы третий месяц держится на минимальном уровне 3%. По данным ведомства, в 2022 г. производительность труда снизилась на 3,6% по отношению к 2021 г. Это самое глубокое падение показателя с момента мирового финансового кризиса в 2009 г. (-4,1%), писали «Ведомости».
В начале сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что аномально низкий уровень безработицы стал тормозом для экономики России. Для решения этой проблемы нужно активнее привлекать трудовых мигрантов из других стран, включать большее число предприятий в нацпроект по повышению производительности труда, а также внедрять ИИ в производственные процессы, отметил министр.