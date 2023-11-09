Путин: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Россия удержит первое место по поставкам пшеницы на мировые рынки, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
«У нас в этом году в России тоже очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн т и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по продажам на мировых рынках этого очень важного товара», – рассказал он.
В конце октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в текущем сельхозсезоне будет готова экспортировать до 65 млн т зерна. По данным Минсельхоза, урожай зерна в России составил 147 млн тонн в 2023 г., что стало вторым результатом в истории страны. В 2022 г. урожай зерна в России составил 153,8 млн т, в 2021 г. – 121,4 млн т, в 2020 г. – 133,5 млн т.
Весной 2023 г. Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции. При этом сельское хозяйство, по словам президента, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.