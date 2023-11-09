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Экономика

Путин: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы

Ведомости

Россия удержит первое место по поставкам пшеницы на мировые рынки, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

«У нас в этом году в России тоже очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн т и мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по продажам на мировых рынках этого очень важного товара», – рассказал он.

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В конце октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в текущем сельхозсезоне будет готова экспортировать до 65 млн т зерна. По данным Минсельхоза, урожай зерна в России составил 147 млн тонн в 2023 г., что стало вторым результатом в истории страны. В 2022 г. урожай зерна в России составил 153,8 млн т, в 2021 г. – 121,4 млн т, в 2020 г. – 133,5 млн т.

Весной 2023 г. Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции. При этом сельское хозяйство, по словам президента, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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