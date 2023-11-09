Путин: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы

В конце октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в текущем сельхозсезоне будет готова экспортировать до 65 млн т зерна. По данным Минсельхоза, урожай зерна в России составил 147 млн тонн в 2023 г., что стало вторым результатом в истории страны. В 2022 г. урожай зерна в России составил 153,8 млн т, в 2021 г. – 121,4 млн т, в 2020 г. – 133,5 млн т.