Минсельхоз: урожай зерна в России составил 147 млн тонн в 2023 году

«Порт в Высоцке мы ориентировали именно на вывоз зерна из Сибири – это очень важно. Соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Потенциал по этому сезону у нас – 65 млн т», – заявила Лут.