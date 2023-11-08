Минсельхоз: урожай зерна в России составил 147 млн тонн в 2023 году
В России урожай зерна в 2023 г. достиг 147 млн т. Об этом на пленарном заседании Сибирской аграрной недели сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Показатель включает урожай в новых регионах РФ. Лут отметила, что с учетом планируемых объемов сбора зерновых на экспорт может быть отправлено 65 млн т. При этом на следующий год Минсельхоз установил квоту на экспорт зерна из России в размере 24 млн т.
«Порт в Высоцке мы ориентировали именно на вывоз зерна из Сибири – это очень важно. Соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Потенциал по этому сезону у нас – 65 млн т», – заявила Лут.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прогнозировал объем экспорта в размере 65 млн т. В конце октября планировалось, что урожай зерновых в чистом весе составит 140 млн т.
«Это станет вторым результатом в истории страны, который обеспечит внутренний рынок и позволит в полном объеме исполнить наши экспортные обязательства», – заявлял Патрушев.
В 2022 г. урожай зерна в России составил 153,8 млн т, в 2021 г. – 121,4 млн т, в 2020 г. – 133,5 млн т.