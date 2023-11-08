Газета
Экономика

Минсельхоз: урожай зерна в России составил 147 млн тонн в 2023 году

Ведомости

В России урожай зерна в 2023 г. достиг 147 млн т. Об этом на пленарном заседании Сибирской аграрной недели сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Показатель включает урожай в новых регионах РФ. Лут отметила, что с учетом планируемых объемов сбора зерновых на экспорт может быть отправлено 65 млн т. При этом на следующий год Минсельхоз установил квоту на экспорт зерна из России в размере 24 млн т.

«Порт в Высоцке мы ориентировали именно на вывоз зерна из Сибири – это очень важно. Соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Потенциал по этому сезону у нас – 65 млн т», – заявила Лут.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев прогнозировал объем экспорта в размере 65 млн т. В конце октября планировалось, что урожай зерновых в чистом весе составит 140 млн т.

«Это станет вторым результатом в истории страны, который обеспечит внутренний рынок и позволит в полном объеме исполнить наши экспортные обязательства», – заявлял Патрушев.

В 2022 г. урожай зерна в России составил 153,8 млн т, в 2021 г. – 121,4 млн т, в 2020 г. – 133,5 млн т.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных