Патрушев: в этом сельхозгоду Россия готова экспортировать до 65 млн тонн зерна

Россия в текущем сельхозсезоне будет готова экспортировать до 65 млн т зерна. Ожидается, что урожай зерновых в чистом весе составит 140 млн т, из которых около 93 млн т – пшеница. Это станет вторым результатом в истории страны. Предварительные итоги сбора урожая подвел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства.