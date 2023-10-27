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Экономика

Патрушев: в этом сельхозгоду Россия готова экспортировать до 65 млн тонн зерна

Ведомости

Россия в текущем сельхозсезоне будет готова экспортировать до 65 млн т зерна. Ожидается, что урожай зерновых в чистом весе составит 140 млн т, из которых около 93 млн т – пшеница. Это станет вторым результатом в истории страны. Предварительные итоги сбора урожая подвел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства.

По словам Патрушева, урожай позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и в полном объеме исполнить экспортные обязательства.

«Как отмечал президент, отрасль стала одним из локомотивов отечественной экономики, а компании-экспортеры по ряду позиций являются глобальными лидерами. Предварительные итоги сезонных полевых работ это полностью подтверждают», – подчеркнул в свою очередь глава правительства Михаил Мишустин.

Весной 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции. При этом сельское хозяйство, по словам президента, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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