Патрушев: в этом сельхозгоду Россия готова экспортировать до 65 млн тонн зерна
Россия в текущем сельхозсезоне будет готова экспортировать до 65 млн т зерна. Ожидается, что урожай зерновых в чистом весе составит 140 млн т, из которых около 93 млн т – пшеница. Это станет вторым результатом в истории страны. Предварительные итоги сбора урожая подвел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства.
По словам Патрушева, урожай позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и в полном объеме исполнить экспортные обязательства.
«Как отмечал президент, отрасль стала одним из локомотивов отечественной экономики, а компании-экспортеры по ряду позиций являются глобальными лидерами. Предварительные итоги сезонных полевых работ это полностью подтверждают», – подчеркнул в свою очередь глава правительства Михаил Мишустин.
Весной 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции. При этом сельское хозяйство, по словам президента, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.