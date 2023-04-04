Газета
Экономика

Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции

Ведомости

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции за последние годы увеличился примерно в 2,5 раза, а импорт – сократился, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».

В разговоре с рабочими президент напомнил о продовольственных контрсанкциях, которые Россия ввела в 2014 г. в ответ на экономические секторальные санкции ЕС. По его словам, этот рискованный шаг привел к тому, что отечественный АПК вывел на освободившийся рынок собственную продукцию.

«Экспорт у нас вырос в разы просто, по-моему, в 2,5 раза, – сейчас не буду [утверждать], чтобы не напутать цифры, – но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился», – сказал он.

При этом сельское хозяйство, добавил Путин, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.

В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз ввел против страны экономические секторальные санкции. В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России.

Ранее по теме: Минсельхоз ужесточит требования к переработчикам сельхозпродукции, претендующим на господдержку

Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.

Поставки российской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж по итогам 2022 г. увеличились на 12% в текущих ценах, всего было поставлено продукции на 70 млн т, сообщили ранее в Минсельхозе. Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также Республики Северная Осетия–Алания и Дагестан. Как отмечал позднее «Интерфакс», экспорт составил $41,6 млрд.

Как сообщалось ранее, сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных