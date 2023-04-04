Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции
Экспорт российской сельскохозяйственной продукции за последние годы увеличился примерно в 2,5 раза, а импорт – сократился, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш».
В разговоре с рабочими президент напомнил о продовольственных контрсанкциях, которые Россия ввела в 2014 г. в ответ на экономические секторальные санкции ЕС. По его словам, этот рискованный шаг привел к тому, что отечественный АПК вывел на освободившийся рынок собственную продукцию.
«Экспорт у нас вырос в разы просто, по-моему, в 2,5 раза, – сейчас не буду [утверждать], чтобы не напутать цифры, – но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился», – сказал он.
При этом сельское хозяйство, добавил Путин, превратилось в высокотехнологичную отрасль, обеспечивающую также рост производства сельхозтехники, минеральных удобрений, разработки ПО и др.
В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз ввел против страны экономические секторальные санкции. В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России.
Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Контрсанкции вводились на год, но эмбарго каждый год продлевается.
Поставки российской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж по итогам 2022 г. увеличились на 12% в текущих ценах, всего было поставлено продукции на 70 млн т, сообщили ранее в Минсельхозе. Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также Республики Северная Осетия–Алания и Дагестан. Как отмечал позднее «Интерфакс», экспорт составил $41,6 млрд.
Как сообщалось ранее, сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.