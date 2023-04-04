Путин сообщил о кратном росте экспорта российской сельхозпродукции

«Экспорт у нас вырос в разы просто, по-моему, в 2,5 раза, – сейчас не буду [утверждать], чтобы не напутать цифры, – но, в общем, несопоставимо с тем, что было. Экспорт вырос в разы, а импорт как раз, наоборот, сократился», – сказал он.