Экспорт продукции российского АПК вырос на 12%
Поставки российской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж по итогам 2022 г. увеличились на 12% в текущих ценах, сообщили в ходе совещания с замглавы Минсельхоза Сергеем Левиным.
«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись российские компании в прошлом году, экспорт в текущих ценах продемонстрировал прирост примерно на 12%. На зарубежные рынки направлено более 70 млн т отечественной сельхозпродукции и продовольствия», – передает пресс-служба Минсельхоза.
Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также Республики Северная Осетия–Алания и Дагестан.
Проведенная в 2022 г. работа по переориентации экспортных потоков привела к появлению свыше 3000 новых региональных пар «продукт – страна» общей стоимостью $1,46 млрд, которых не было в структуре экспорта регионов в течение последних пяти лет.
Как сообщалось ранее, сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.
Урожай пшеницы вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн т в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. Урожай ржи вырос с 1,7 млн т до 2,2 млн т, озимого ячменя – с 2,9 млн т до 3,2 млн т, ярового – с 15,1 млн т до 20,3 млн т.