Экспорт продукции российского АПК вырос на 12%

Урожай пшеницы вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн т в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. Урожай ржи вырос с 1,7 млн т до 2,2 млн т, озимого ячменя – с 2,9 млн т до 3,2 млн т, ярового – с 15,1 млн т до 20,3 млн т.