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Набиуллина: ключевая ставка может быть повышена до конца года

Ведомости

До конца года ключевая ставка может быть повышена, поскольку Банк России намерен поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) еще в течение нескольких кварталов для возвращения инфляции к показателю в 4%. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 г., нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов, темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики», – сказала Набиуллина.

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В дальнейшем регулятор, возможно, начнет постепенно снижать ключевую ставку при условии устойчивого снижения инфляции. По прогнозам ЦБ, инфляция по итогам 2023 г. будет на уровне 7-7,5%. В 2024 г. ожидается снижение до 4-4,5%.

27 октября Банк России объявил об очередном росте ключевой ставки с 13% до 15%. Это было четвертое подряд повышение с лета 2023 г. Ужесточение ДКП объяснили возросшим инфляционным давлением и необходимостью достичь уровня инфляции в 4% в 2024 г.

В конце октября Набиуллина сказала, что повышение ключевой ставки ЦБ не угрожает банковским кризисом в России: несмотря на замедление, рост объемов кредитования сохраняет положительную динамику. После повышения ключевой ставки российские банки подняли ставки по рыночным программам ипотеки. В ВТБ с ноября минимальная ставка составляет 16,4%, в Сбербанке 15,6% годовых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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