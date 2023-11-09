Набиуллина: ключевая ставка может быть повышена до конца года
До конца года ключевая ставка может быть повышена, поскольку Банк России намерен поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) еще в течение нескольких кварталов для возвращения инфляции к показателю в 4%. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
«Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 г., нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов, темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики», – сказала Набиуллина.
В дальнейшем регулятор, возможно, начнет постепенно снижать ключевую ставку при условии устойчивого снижения инфляции. По прогнозам ЦБ, инфляция по итогам 2023 г. будет на уровне 7-7,5%. В 2024 г. ожидается снижение до 4-4,5%.
27 октября Банк России объявил об очередном росте ключевой ставки с 13% до 15%. Это было четвертое подряд повышение с лета 2023 г. Ужесточение ДКП объяснили возросшим инфляционным давлением и необходимостью достичь уровня инфляции в 4% в 2024 г.
В конце октября Набиуллина сказала, что повышение ключевой ставки ЦБ не угрожает банковским кризисом в России: несмотря на замедление, рост объемов кредитования сохраняет положительную динамику. После повышения ключевой ставки российские банки подняли ставки по рыночным программам ипотеки. В ВТБ с ноября минимальная ставка составляет 16,4%, в Сбербанке 15,6% годовых.