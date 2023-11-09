Набиуллина: ключевая ставка может быть повышена до конца года

«Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 г., нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов, темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики», – сказала Набиуллина.