Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% в октябре
В октябре объем выдачи ипотеки снизился на 19,4% по сравнению с сентябрем, до 775,6 млрд руб., сообщает Frank Media. В количественном выражении сокращение составило 17%.
Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% и составил 4 млн руб. До этого показатель стабильно рос в течение четырех месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России от 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%, полагают исследователи Frank RG. Всего в 2023 г. банки выдали ипотеки на 6,3 трлн руб.
Месячное снижение объема выдач зафиксировано также в сегменте наличного кредитования. В среднем россияне берут в долг 177 000 руб., ранее этот показатель был выше на 10%. Одним из факторов снижения могло стать повышение ЦБ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, отмечают во Frank RG.
Наибольший рост показало автокредитование, достигнув абсолютного максимума по выдачам за все время. Рост составил 17,4% до 166,5 млрд руб. В количественном выражении также наблюдается повышение +19% к сентябрю 2023 г.
Напомним, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Ужесточение денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил значительным усилением инфляционного давления.
После повышения ключевой ставки банки также подняли ставки по рыночным программам ипотеки. ВТБ с ноября поднял ставки на 2,4 п. п., минимальная ставка с учетом всех дисконтов составляет от 16,4%. Сбербанк 3 ноября повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п. п. до 15,6% годовых.