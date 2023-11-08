Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% в октябре

Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% и составил 4 млн руб. До этого показатель стабильно рос в течение четырех месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России от 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%, полагают исследователи Frank RG. Всего в 2023 г. банки выдали ипотеки на 6,3 трлн руб.