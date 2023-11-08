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Финансы

Российские банки сократили объем выдачи ипотеки почти на 20% в октябре

Ведомости

В октябре объем выдачи ипотеки снизился на 19,4% по сравнению с сентябрем, до 775,6 млрд руб., сообщает Frank Media. В количественном выражении сокращение составило 17%.

Средний размер выдаваемого ипотечного кредита снизился на 3% и составил 4 млн руб. До этого показатель стабильно рос в течение четырех месяцев. На снижение могло повлиять постановление Банка России от 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%, полагают исследователи Frank RG. Всего в 2023 г. банки выдали ипотеки на 6,3 трлн руб.

Месячное снижение объема выдач зафиксировано также в сегменте наличного кредитования. В среднем россияне берут в долг 177 000 руб., ранее этот показатель был выше на 10%. Одним из факторов снижения могло стать повышение ЦБ с 1 сентября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, отмечают во Frank RG.

Наибольший рост показало автокредитование, достигнув абсолютного максимума по выдачам за все время. Рост составил 17,4% до 166,5 млрд руб. В количественном выражении также наблюдается повышение +19% к сентябрю 2023 г.

Напомним, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Ужесточение денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил значительным усилением инфляционного давления.

После повышения ключевой ставки банки также подняли ставки по рыночным программам ипотеки. ВТБ с ноября поднял ставки на 2,4 п. п., минимальная ставка с учетом всех дисконтов составляет от 16,4%. Сбербанк 3 ноября повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам на 1,4 п. п. до 15,6% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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