Набиуллина назвала банковскую систему России абсолютно здоровой

В конце октября Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки ЦБ не создало угрозы банковского кризиса в России – кредитование хоть и замедляется, но все еще растет высокими темпами. Так, корпоративные кредиты растут на уровне 20% год к году, а необеспеченные потребительские – на 15%. Ипотечное же кредитование растет на уровне 30% в годовом выражении, добавила председатель ЦБ.