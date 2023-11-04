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Финансы

Набиуллина назвала банковскую систему России абсолютно здоровой

Ведомости

Отечественная банковская система абсолютно здорова, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия».

«Мы были вынуждены отозвать большое количество лицензий, какие-то банки оздоровить, это вызывало серьезное сопротивление, но сейчас банковская система абсолютно здорова», – рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

Проведенная регулятором работа по выведению с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банков привела к тому, что в последние годы на поддержку банков не выделялись деньги, а банковская система, «наоборот, сама помогала экономике», добавила Набиуллина.

В конце октября Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки ЦБ не создало угрозы банковского кризиса в России – кредитование хоть и замедляется, но все еще растет высокими темпами. Так, корпоративные кредиты растут на уровне 20% год к году, а необеспеченные потребительские – на 15%. Ипотечное же кредитование растет на уровне 30% в годовом выражении, добавила председатель ЦБ.

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Ранее глава ЦБ говорила, что устойчивость российской банковской системы была продемонстрирована во время череды экономических кризисов. Систему эту необходимо беречь, поскольку без нее невозможна структурная перестройка экономики страны, отмечала Набиуллина.

Как сообщалось ранее, банки РФ заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли за первые восемь месяцев 2023 г. За весь рекордный 2021 г. показатель составил лишь 2,37 трлн руб., в 2022 г. банковский сектор заработал только 200 млрд руб. – это стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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