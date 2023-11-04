Набиуллина назвала банковскую систему России абсолютно здоровой
Отечественная банковская система абсолютно здорова, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на просветительском марафоне в рамках выставки «Россия».
«Мы были вынуждены отозвать большое количество лицензий, какие-то банки оздоровить, это вызывало серьезное сопротивление, но сейчас банковская система абсолютно здорова», – рассказала она (цитата по «РИА Новости»).
Проведенная регулятором работа по выведению с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банков привела к тому, что в последние годы на поддержку банков не выделялись деньги, а банковская система, «наоборот, сама помогала экономике», добавила Набиуллина.
В конце октября Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки ЦБ не создало угрозы банковского кризиса в России – кредитование хоть и замедляется, но все еще растет высокими темпами. Так, корпоративные кредиты растут на уровне 20% год к году, а необеспеченные потребительские – на 15%. Ипотечное же кредитование растет на уровне 30% в годовом выражении, добавила председатель ЦБ.
Ранее глава ЦБ говорила, что устойчивость российской банковской системы была продемонстрирована во время череды экономических кризисов. Систему эту необходимо беречь, поскольку без нее невозможна структурная перестройка экономики страны, отмечала Набиуллина.
Как сообщалось ранее, банки РФ заработали рекордные 2,4 трлн руб. чистой прибыли за первые восемь месяцев 2023 г. За весь рекордный 2021 г. показатель составил лишь 2,37 трлн руб., в 2022 г. банковский сектор заработал только 200 млрд руб. – это стало наихудшим финансовым результатом за семь лет.