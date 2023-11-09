Силуанов назвал техническими поправки ко второму чтению проекта бюджета России

«У нас были определенные суммы денег в бюджете, которые не распределены по конкретным позициям, и ко второму чтению это было сделано. <…> Просто так называемые мешки, на нашем языке, они просто были перераспределены. Это касается и межбюджетных отношений», – сказал он.