Силуанов назвал техническими поправки ко второму чтению проекта бюджета России
Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета России на 2024-2026 гг. являются техническими. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.
«У нас были определенные суммы денег в бюджете, которые не распределены по конкретным позициям, и ко второму чтению это было сделано. <…> Просто так называемые мешки, на нашем языке, они просто были перераспределены. Это касается и межбюджетных отношений», – сказал он.
Общий объем перераспределения бюджетных средств составил 6,7 трлн руб. По словам министра, это не означает, что будет переделано «полбюджета».
Ранее правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Силуанов также пояснил, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.
Кроме того, поправки подготовил и комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Зампредседателя комитета Александр Коган («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что планируется выделить дополнительно 6,5 млрд руб. на социально-экономическое развитие новых регионов.
Будут распределены на три года резервы федеральных проектов «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Генеральная уборка». Всего – 4,2 млрд руб., которые будут направлены на ликвидацию объектов накопленного вреда, таких как «Усолье-Сибирское» и «Красный бор», крупных несанкционированных свалок, подъем и утилизацию затонувших судов, пояснил депутат.