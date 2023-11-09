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Экономика

Силуанов назвал техническими поправки ко второму чтению проекта бюджета России

Ведомости

Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета России на 2024-2026 гг. являются техническими. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«У нас были определенные суммы денег в бюджете, которые не распределены по конкретным позициям, и ко второму чтению это было сделано. <…> Просто так называемые мешки, на нашем языке, они просто были перераспределены. Это касается и межбюджетных отношений», – сказал он.

Общий объем перераспределения бюджетных средств составил 6,7 трлн руб. По словам министра, это не означает, что будет переделано «полбюджета».

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Ранее правительство внесло в Госдуму 769 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Силуанов также пояснил, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.

Кроме того, поправки подготовил и комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Зампредседателя комитета Александр Коган («Единая Россия») рассказал «Ведомостям», что планируется выделить дополнительно 6,5 млрд руб. на социально-экономическое развитие новых регионов. 

Будут распределены на три года резервы федеральных проектов «Чистая страна», «Чистый воздух» и «Генеральная уборка». Всего – 4,2 млрд руб., которые будут направлены на ликвидацию объектов накопленного вреда, таких как «Усолье-Сибирское» и «Красный бор», крупных несанкционированных свалок, подъем и утилизацию затонувших судов, пояснил депутат. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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