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Экономика

Правительство внесло в Госдуму 769 поправок к проекту федерального бюджета

Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 гг. Общий объем перераспределения бюджетных средств составил 6,7 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.

Всего правительство РФ подготовило 769 поправок, которые можно разделить на пять групп. Первая связана с обеспечением проведения спецоперации. Вторая учитывает рекомендации Государственной думы в рамках принятия проекта бюджета в первом чтении. Третий блок связан с распределением бюджетных ассигнований в новых регионах. Четвертая группа касается средств, которые были зарезервированы до принятия соответствующих решений или требовали дополнительных расчетов и обоснований. Пятая группа поправок включает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений.

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Отдельным блоком выделили поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между регионами РФ. С их учетом ко второму чтению в 2024 г. предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 трлн руб.

Силуанов представил проект бюджета на заседании правительства 22 сентября, в ГД он был внесен 29 сентября. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ 26 октября. Согласно документу, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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