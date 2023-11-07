Правительство внесло в Госдуму 769 поправок к проекту федерального бюджета
Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 гг. Общий объем перераспределения бюджетных средств составил 6,7 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что поправки ко второму чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными.
Всего правительство РФ подготовило 769 поправок, которые можно разделить на пять групп. Первая связана с обеспечением проведения спецоперации. Вторая учитывает рекомендации Государственной думы в рамках принятия проекта бюджета в первом чтении. Третий блок связан с распределением бюджетных ассигнований в новых регионах. Четвертая группа касается средств, которые были зарезервированы до принятия соответствующих решений или требовали дополнительных расчетов и обоснований. Пятая группа поправок включает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений.
Отдельным блоком выделили поправки, связанные с распределением межбюджетных трансфертов между регионами РФ. С их учетом ко второму чтению в 2024 г. предусмотрено 275 трансфертов, подлежащих распределению между субъектами, с общим объемом 3,3 трлн руб.
Силуанов представил проект бюджета на заседании правительства 22 сентября, в ГД он был внесен 29 сентября. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ 26 октября. Согласно документу, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб.