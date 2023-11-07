Правительство внесло в Госдуму 769 поправок к проекту федерального бюджета

Всего правительство РФ подготовило 769 поправок, которые можно разделить на пять групп. Первая связана с обеспечением проведения спецоперации. Вторая учитывает рекомендации Государственной думы в рамках принятия проекта бюджета в первом чтении. Третий блок связан с распределением бюджетных ассигнований в новых регионах. Четвертая группа касается средств, которые были зарезервированы до принятия соответствующих решений или требовали дополнительных расчетов и обоснований. Пятая группа поправок включает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках госпрограмм и непрограммных направлений.