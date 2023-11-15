Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП еврозоны

Вместе с тем экономисты ЕК ожидают постепенного улучшения ситуации. Этому будет способствовать дальнейшее снижение инфляции, стабильно активный рынок труда и продолжающийся несмотря на повышение ставок рост инвестиций. В следующем году ЕК прогнозирует рост ВВП в еврозоне на 1,2%, а в ЕС – на 1,3%. В 2025 г. показатель вырастет на 1,6% и 1,7% соответственно. Инфляция в Еврозоне составит 3,2% и 2,2% в 2024 г. и 2025 г., а в ЕС – 3,5% и 2,4%.