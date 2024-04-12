Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Кабмин вводил аналогичный запрет сначала в августе 2022 г. – феврале 2023 г., а затем в марте – сентябре 2023 г. В августе 2022 г. правительство также утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.