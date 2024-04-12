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Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает продлить до 31 октября временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов .

«Установить с 1 мая 2024 г. по 31 октября 2024 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл», – говорится в документе.

Отмечается, что временный запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий отходов и лома драгоценных металлов, если их вывозят организации, входящие в аффинаж драгметаллов.

В настоящее время временное ограничение действует до 30 апреля. Минпромторг предложил установить его 27 сентября 2023 г., премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 31 октября. «Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов», – говорилось в сообщении пресс-службы кабмина.

Кабмин вводил аналогичный запрет сначала в августе 2022 г. – феврале 2023 г., а затем в марте – сентябре 2023 г. В августе 2022 г. правительство также утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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