Минпромторг предложил продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Министерство промышленности и торговли РФ предлагает продлить до 31 октября временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов .
«Установить с 1 мая 2024 г. по 31 октября 2024 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл», – говорится в документе.
Отмечается, что временный запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий отходов и лома драгоценных металлов, если их вывозят организации, входящие в аффинаж драгметаллов.
В настоящее время временное ограничение действует до 30 апреля. Минпромторг предложил установить его 27 сентября 2023 г., премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 31 октября. «Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов», – говорилось в сообщении пресс-службы кабмина.
Кабмин вводил аналогичный запрет сначала в августе 2022 г. – феврале 2023 г., а затем в марте – сентябре 2023 г. В августе 2022 г. правительство также утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.