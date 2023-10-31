Кабмин РФ вновь ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов», – говорится в сообщении.
Запрет будет действовать с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.
Пока действуют ограничения, из России нельзя будет вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгметалл или соединения драгметаллов. Не будут вывозиться также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгметаллов.
Кабмин вводил аналогичный запрет сначала в августе 2022 г. – феврале 2023 г., а затем – в марте-сентябре этого года. В августе прошлого года правительство также утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.