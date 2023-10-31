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Бизнес

Кабмин РФ вновь ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Ведомости

Правительство России ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Кроме того, оно будет способствовать сокращению незаконных внешнеторговых операций, связанных с вывозом драгоценных металлов», – говорится в сообщении.

Запрет будет действовать с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.

Пока действуют ограничения, из России нельзя будет вывозить лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгметалл или соединения драгметаллов. Не будут вывозиться также отходы и лом электротехнических и электронных изделий, которые используются для извлечения драгметаллов.

Кабмин вводил аналогичный запрет сначала в августе 2022 г. – феврале 2023 г., а затем – в марте-сентябре этого года. В августе прошлого года правительство также утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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