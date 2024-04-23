В России продлят требование к экспортерам о продаже валютной выручки

В марте «Ведомости» писали, что Минфин разработал поправки, согласно которым экспортеры смогут полностью или частично отказаться от обязательной продажи валютной выручки с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. От обязательства могут быть освобождены компании, которые получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. При этом они все равно должны будут зачислять доходы, в том числе рублевые, на счета в местных банках.