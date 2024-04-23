/ Экономика

В России продлят требование к экспортерам о продаже валютной выручки

Ведомости

Власти решили продлить до конца 2024 г. действие указа президента о продаже валютной выручки экспортерами. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника, источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

Указ вступил в силу 16 октября 2023 г., его действие продлится до 30 апреля 2024 г. Согласно введенному механизму, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров должны зачислять на российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% от этой суммы.

23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать курс рубля. В то же время в ЦБ не увидели весомых оснований для продления меры.

В марте «Ведомости» писали, что Минфин разработал поправки, согласно которым экспортеры смогут полностью или частично отказаться от обязательной продажи валютной выручки с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. От обязательства могут быть освобождены компании, которые получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. При этом они все равно должны будут зачислять доходы, в том числе рублевые, на счета в местных банках.

Полная версия материала «Власти решили продлить требования по возврату валютной выручки до конца года» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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