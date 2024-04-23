В России продлят требование к экспортерам о продаже валютной выручки
Власти решили продлить до конца 2024 г. действие указа президента о продаже валютной выручки экспортерами. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника, источник, близкий к правительству, и собеседник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).
Указ вступил в силу 16 октября 2023 г., его действие продлится до 30 апреля 2024 г. Согласно введенному механизму, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров должны зачислять на российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% от этой суммы.
23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что кабмин готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать курс рубля. В то же время в ЦБ не увидели весомых оснований для продления меры.
В марте «Ведомости» писали, что Минфин разработал поправки, согласно которым экспортеры смогут полностью или частично отказаться от обязательной продажи валютной выручки с разрешения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. От обязательства могут быть освобождены компании, которые получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. При этом они все равно должны будут зачислять доходы, в том числе рублевые, на счета в местных банках.
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