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Российский бизнес рассматривает создание зернового хаба в ОАЭ

Ведомости

Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах рассматривается российскими крупнейшими компаниями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на торгового представителя России в ОАЭ Андрея Терехина.

«Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается», – сказал он.

Терехин отметил, что компании РФ анализируют данную возможность, так как экспортерам иногда выгоднее сделать несколько заходов в разные порты, чем создавать хаб.

В марте Еврокомиссия заявила о разработке ограничений на импорт зерна из России и Белоруссии, предполагается пошлина в размере 95 евро за тонну. Пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

В ЕК «Ведомостям» не подтвердили, но и не опровергли информацию о предстоящем введении пошлин для российских и белорусских сельхозкультур.

«Мы не комментируем какие-либо предложения, которые находятся на стадии внутреннего обсуждения», – сообщили в ведомстве.

Возможные ограничительные меры ЕС могут стать первыми официальными рестрикциями в этой сфере с начала боевых действий на Украине.

В апреле правительство РФ утвердило дополнительную часть квоты на экспорт зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для поддержки сельхозпроизводителей. Соответствующее постановление предполагает, что дополнительная часть квоты составит 5 млн т, она будет действовать до 30 июня включительно. Объемы квоты будут распределены между сельхозпроизводителями Минсельхозом России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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