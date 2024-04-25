Российский бизнес рассматривает создание зернового хаба в ОАЭ

«Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается», – сказал он.