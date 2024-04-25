Российский бизнес рассматривает создание зернового хаба в ОАЭ
Создание зернового хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах рассматривается российскими крупнейшими компаниями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на торгового представителя России в ОАЭ Андрея Терехина.
«Если вы имеете в виду создание здесь некого зернового хаба, то есть, условно говоря, завоза крупными партиями зерна и потом распределение мелкими по соседним странам, то, к сожалению, могу сказать, что вопрос серьезно прорабатывается», – сказал он.
Терехин отметил, что компании РФ анализируют данную возможность, так как экспортерам иногда выгоднее сделать несколько заходов в разные порты, чем создавать хаб.
В марте Еврокомиссия заявила о разработке ограничений на импорт зерна из России и Белоруссии, предполагается пошлина в размере 95 евро за тонну. Пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.
В ЕК «Ведомостям» не подтвердили, но и не опровергли информацию о предстоящем введении пошлин для российских и белорусских сельхозкультур.
«Мы не комментируем какие-либо предложения, которые находятся на стадии внутреннего обсуждения», – сообщили в ведомстве.
Возможные ограничительные меры ЕС могут стать первыми официальными рестрикциями в этой сфере с начала боевых действий на Украине.
В апреле правительство РФ утвердило дополнительную часть квоты на экспорт зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для поддержки сельхозпроизводителей. Соответствующее постановление предполагает, что дополнительная часть квоты составит 5 млн т, она будет действовать до 30 июня включительно. Объемы квоты будут распределены между сельхозпроизводителями Минсельхозом России.