Кабмин утвердил дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых в 2024 году

В декабре 2023 г. Евростат сообщал, что Россия впервые за полтора года вошла в список пяти крупнейших стран по поставкам зерна в Евросоюз, заняв четвертое место. На первом месте оказалась Украина, за месяц импорт зерна вырос на 1%, за год снизился на четверть – до 1,2 млн т.