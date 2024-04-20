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Кабмин утвердил дополнительную тарифную квоту на экспорт зерновых в 2024 году

Ведомости

Правительство России утвердило дополнительную часть квоты на экспорт зерновых культур из РФ за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для поддержки сельхозпроизводителей, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление предполагает, что дополнительная часть квоты составит 5 млн т, она будет действовать до 30 июня включительно. Объемы квоты будут распределены между сельхозпроизводителями Минсельхозом России.

Отмечается, что причиной введения дополнительной квоты стал рекордный урожай зерновых в 2023 г. и, следовательно, достаточная обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка.

Ранее действующий до 30 июня 2024 г. норматив составлял 24 млн т. В начале февраля квота была распределена Минсельхозом между 261 компанией. 14 февраля Минсельхоз России предложил увеличить квоту на экспорт зерна в 2024 г. до 28 млн т.

В декабре 2023 г. Евростат сообщал, что Россия впервые за полтора года вошла в список пяти крупнейших стран по поставкам зерна в Евросоюз, заняв четвертое место. На первом месте оказалась Украина, за месяц импорт зерна вырос на 1%, за год снизился на четверть – до 1,2 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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