Новак назвал ключевые задачи российского ТЭКа
Ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России является обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализация экспортного потенциала. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры, и. о. зампреда кабмина Александр Новак на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
«Ключевая задача – это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, необходимо обеспечивать «такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения».
Вторым ключевым направлением Новак назвал реализацию экспортного потенциала ТЭКа. Это формирует в том числе доходы бюджета, уточнил он.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. По предложению премьера прежний куратор ТЭКа Новак будет курировать вопросы экономики и антисанкционный блок в статусе вице-премьера.
Новак в ноябре 2023 г., комментируя очередные санкции ЕС, говорил, что российский ТЭК развивается в условиях санкций уже с 2014 г. Он подчеркивал, что пока рано говорить по существу о влиянии новых санкций, поскольку еще неясно, какие именно меры будут введены.
В марте правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации ТЭКа до 2030 г. Среди приоритетов – осуществление цифровизации российского ТЭКа на базе отечественных технологий, а также развитие единых подходов к построению архитектуры информационных систем и др.