Новак назвал ключевые задачи российского ТЭКа

Новак в ноябре 2023 г., комментируя очередные санкции ЕС, говорил, что российский ТЭК развивается в условиях санкций уже с 2014 г. Он подчеркивал, что пока рано говорить по существу о влиянии новых санкций, поскольку еще неясно, какие именно меры будут введены.