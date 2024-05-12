Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Новак назвал ключевые задачи российского ТЭКа

Ведомости

Ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России является обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализация экспортного потенциала. Об этом заявил кандидат в вице-премьеры, и. о. зампреда кабмина Александр Новак на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.

«Ключевая задача – это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, необходимо обеспечивать «такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения».

Вторым ключевым направлением Новак назвал реализацию экспортного потенциала ТЭКа. Это формирует в том числе доходы бюджета, уточнил он.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. По предложению премьера прежний куратор ТЭКа Новак будет курировать вопросы экономики и антисанкционный блок в статусе вице-премьера.

Новак в ноябре 2023 г., комментируя очередные санкции ЕС, говорил, что российский ТЭК развивается в условиях санкций уже с 2014 г. Он подчеркивал, что пока рано говорить по существу о влиянии новых санкций, поскольку еще неясно, какие именно меры будут введены.

В марте правительство утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации ТЭКа до 2030 г. Среди приоритетов – осуществление цифровизации российского ТЭКа на базе отечественных технологий, а также развитие единых подходов к построению архитектуры информационных систем и др.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных