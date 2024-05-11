Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

В частности, его покинет в связи с переходом на новое место работы первый вице-премьер Андрей Белоусов. Курировать вопросы экономики и антисанкционный блок будет прежний куратор ТЭК Александр Новак – но в статусе «обычного» зампреда правительства. Как объяснил это решение представитель Белого дома Борис Беляков, Новак имеет необходимый управленческий опыт, «долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов».