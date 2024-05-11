Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительстваБелоусов и Абрамченко покинут правительство, Мантуров станет первым вице-премьером
Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. Ранее указ о его структуре (она в целом сохранена, в ней 10 вице-премьеров, включая одного первого и одного вице-премьера, одного вице-премьера – полпреда в Дальневосточном федеральном округе, а также вице-премьера – главу аппарата Белого дома) подписал президент Владимир Путин.
По словам представителя правительства, сохранят свои должности вице-премьеры Алексей Оверчук (вопросы международных отношений), Юрий Трутнев (полпред в ДФО, эта должность относится к структуре АП) и Марат Хуснуллин (регионы и стройка). Но предполагаются и кадровые изменения в руководстве Белого дома.
В частности, его покинет в связи с переходом на новое место работы первый вице-премьер Андрей Белоусов. Курировать вопросы экономики и антисанкционный блок будет прежний куратор ТЭК Александр Новак – но в статусе «обычного» зампреда правительства. Как объяснил это решение представитель Белого дома Борис Беляков, Новак имеет необходимый управленческий опыт, «долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях, как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов».
При этом должность первого вице-премьера займет Денис Мантуров, прежде совмещавший этот пост с постом министра промышленности и торговли (он отойдет главе Калининградской области Антону Алиханову, как и писали «Ведомости»). 11 мая он и глава «Ростеха» Сергей Чемезов встретились с Путиным, во время разговора шла речь о развитии промышленности.
По словам представителя правительства, «развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти». «Технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики», – добавил он.
Кто остается на местах?
Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).
Правительство покидает не только Белоусов, но и «простой» вице-премьер Виктория Абрамченко (ранее о ее предстоящей отставке писали «Ведомости»). В связи с ее уходом на другое место работы в качестве нового куратора «таких важных отраслей, как сельское хозяйство, АПК, экология», было предложена кандидатура и. о. министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, пояснил Беляков.
Вместо Патрушева министром станет его заместитель Оксана Лут (о такой вероятности писали «Ведомости»), которая «обладает необходимыми знаниями и компетенциями для работы на ответственном посту».
Кроме того, будет повышен министр транспорта Виталий Савельев. Он станет вице-премьером (ранее об этом сообщали «Ведомости»).
По словам представителя правительства, он «обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере». А «в должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», добавил Беляков.
Должность руководителя аппарата правительства сохранил Дмитрий Григоренко. Предлагается передать под его координацию Министерство цифрового развития и связи в добавок к кураторству КНД и финансовой сферы.
«Он отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем. Обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы. Кроме того, проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности положительно сказалась на развитии экономики», – сказал представитель правительства. Григоренко также будет курировать ФАС.
Останется в должности вице-премьера Дмитрий Чернышенко, который прежде отвечал за «цифру». При нем несмотря на санкционное давление ИТ-отрасль развивалась высокими темпами, отметил Беляков. Но теперь «требуется внедрение созданных платформ и механизмов». Сам Чернышенко теперь будет отвечать не только за Минобрнауки, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма, но также Минпросвещения и Росмолодежь (раньше они относились к другому блоку).
Вице-премьер Татьяна Голикова останется в правительстве и продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры. Теперь в сферу ее ведения войдет ФАДН.
«Она многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей, – пояснил представитель правительства. – Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления».
Помимо Алиханова, в правительство «переедут» и другие губернаторы. В частности, на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. Ранее он руководил Росавтодором, отмечает представитель правительства, и «знает отрасль изнутри».
На должность министра энергетики, как и предсказывали «Ведомости», предложен глава Кузбасса Сергей Цивилев. Этому способствовал «многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона», а также работа в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика». Это дает основания полагать, что Цивилев «обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», сказал Беляков.
Вместо меняющего работу Олега Матыцина министром спорта станет член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев («Ведомости» писали о предстоящем назначении). Этому предложению способствовал его опыт в Госдуме, где он возглавлял профильный комитет, спортивное прошлое и то, что кандидат «обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить активное развитие этой сферы», отметил представитель правительства.
7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.
Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение состоялось также 10 мая. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров, сообщил ранее председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Сегодня вечером Володин проведет совещание с руководством Госдумы по поводу проведения этой процедуры.