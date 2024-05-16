Путин: Россия и Китай усилят сотрудничество в энергетике

Во время встречи Путин заявил, что переход России и Китая на расчеты в национальных валютах придал мощный импульс расширению торговых потоков. Глава государства отметил, что на данный момент уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Кроме того, он подчеркнул, что товарооборот между двумя странами увеличивается хорошими темпами.