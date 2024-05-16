Путин: Россия и Китай усилят сотрудничество в энергетике
У России и Китая есть планы по углублению сотрудничества в энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин отметил, что энергетика является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Китая, которое продвигается высокими темпами. Страны планируют усиливать сотрудничество как по углеводородам, так и в мирном атоме.
Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая, он посетит Пекин и Харбин. 16 мая состоялись переговоры глав России и Китая в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Во время встречи Путин заявил, что переход России и Китая на расчеты в национальных валютах придал мощный импульс расширению торговых потоков. Глава государства отметил, что на данный момент уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Кроме того, он подчеркнул, что товарооборот между двумя странами увеличивается хорошими темпами.