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Путин: Россия и Китай усилят сотрудничество в энергетике

Ведомости

У России и Китая есть планы по углублению сотрудничества в энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин отметил, что энергетика является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Китая, которое продвигается высокими темпами. Страны планируют усиливать сотрудничество как по углеводородам, так и в мирном атоме.

Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом 16 и 17 мая, он посетит Пекин и Харбин. 16 мая состоялись переговоры глав России и Китая в узком и расширенном составе. Встреча продлилась около 2,5 часа, по ее итогам было подписано совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Во время встречи Путин заявил, что переход России и Китая на расчеты в национальных валютах придал мощный импульс расширению торговых потоков. Глава государства отметил, что на данный момент уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Кроме того, он подчеркнул, что товарооборот между двумя странами увеличивается хорошими темпами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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