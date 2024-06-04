Греф: эффект от внедрения ИИ может превысить 10 трлн рублей к 2030 году

В марте Греф на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи заявил, российские разработчики отстают в создании моделей искусственного интеллекта от американских Google или OpenAI, которые являются лидерами рынка, из-за недостатка вычислительных мощностей. В ноябре он также говорил о колоссальном дефиците специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. По его данным на сентябрь прошлого года, IT-отрасли не хватает 1 млн человек и в ближайшие годы эта проблема только усугубится.