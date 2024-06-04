Греф: эффект от внедрения ИИ может превысить 10 трлн рублей к 2030 году
Эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) может превысить 10 трлн руб. к 2030 г. и добавить 4-6 процентных пунктов к ВВП. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на выступлении в Совете Федерации.
«Если мы будем внедрять ИИ более-менее средним темпом, мы не берем амбициозные планы, мы посчитали, что к 2030 г. эффект от ИИ может превысить 10 трлн руб., то есть добавить 4–6 п. п. к ВВП», – сказал Греф (цитата по «СенатИнформу»).
Председатель правления Сбербанка также отметил, что американский разработчик Apple «подотстал в развитии собственных моделей искусственного интеллекта». При этом он сообщил, что компания уже анонсировала оснащение облачного персонального помощника Siri технологией GPT-4 и в дальнейшем, вероятно, GPT-5.
В марте Греф на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи заявил, российские разработчики отстают в создании моделей искусственного интеллекта от американских Google или OpenAI, которые являются лидерами рынка, из-за недостатка вычислительных мощностей. В ноябре он также говорил о колоссальном дефиците специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. По его данным на сентябрь прошлого года, IT-отрасли не хватает 1 млн человек и в ближайшие годы эта проблема только усугубится.
Национальная стратегия развития ИИ сформирована правительством РФ до 2030 г. Ожидается, что она обеспечит массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В марте Минэкономразвития сообщало, что стране сейчас требуется 10 000 специалистов в области ИИ, также необходимо наращивать вычислительные мощности.