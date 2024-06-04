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Греф: эффект от внедрения ИИ может превысить 10 трлн рублей к 2030 году

Ведомости

Эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) может превысить 10 трлн руб. к 2030 г. и добавить 4-6 процентных пунктов к ВВП. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на выступлении в Совете Федерации.

«Если мы будем внедрять ИИ более-менее средним темпом, мы не берем амбициозные планы, мы посчитали, что к 2030 г. эффект от ИИ может превысить 10 трлн руб., то есть добавить 4–6 п. п. к ВВП», – сказал Греф (цитата по «СенатИнформу»).

Председатель правления Сбербанка также отметил, что американский разработчик Apple «подотстал в развитии собственных моделей искусственного интеллекта». При этом он сообщил, что компания уже анонсировала оснащение облачного персонального помощника Siri технологией GPT-4 и в дальнейшем, вероятно, GPT-5.

В марте Греф на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодежи заявил, российские разработчики отстают в создании моделей искусственного интеллекта от американских Google или OpenAI, которые являются лидерами рынка, из-за недостатка вычислительных мощностей. В ноябре он также говорил о колоссальном дефиците специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. По его данным на сентябрь прошлого года, IT-отрасли не хватает 1 млн человек и в ближайшие годы эта проблема только усугубится.

Национальная стратегия развития ИИ сформирована правительством РФ до 2030 г. Ожидается, что она обеспечит массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В марте Минэкономразвития сообщало, что стране сейчас требуется 10 000 специалистов в области ИИ, также необходимо наращивать вычислительные мощности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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