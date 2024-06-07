Путин: доля расчетов за экспорт в «токсичных» валютах сократилась вдвое
В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых «токсичных» валютах недружественных государств сократилась вдвое, при этом доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается сегодня к 40%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
Западные страны подорвали доверие к своим платежным системам, подчеркнул он.
«Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе, по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы», – сказал Путин.
Он пояснил, что такая система не будет подвергаться политическому и санкционному давлению.
7 июня замглавы МИД России Александр Панкин на полях ПМЭФа сообщил, что работу над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС усложняет законодательство: у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика.
5 июня также стало известно, что Россия ведет переговоры по поводу отказа от доллара в международных сделках с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами – членами БРИКС.