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Путин: доля расчетов за экспорт в «токсичных» валютах сократилась вдвое

Ведомости

В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых «токсичных» валютах недружественных государств сократилась вдвое, при этом доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается сегодня к 40%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Западные страны подорвали доверие к своим платежным системам, подчеркнул он.

«Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе, по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы», – сказал Путин.

Он пояснил, что такая система не будет подвергаться политическому и санкционному давлению.

7 июня замглавы МИД России Александр Панкин на полях ПМЭФа сообщил, что работу над движением к единой валюте для использования в рамках БРИКС усложняет законодательство: у каждой страны в этом вопросе своя национальная специфика.

5 июня также стало известно, что Россия ведет переговоры по поводу отказа от доллара в международных сделках с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и со странами – членами БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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