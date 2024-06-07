Путин: доля расчетов за экспорт в «токсичных» валютах сократилась вдвое

В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых «токсичных» валютах недружественных государств сократилась вдвое, при этом доля рубля в экспортных и импортных операциях приближается сегодня к 40%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на планерном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.