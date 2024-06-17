ЦБ: реальный эффективный курс рубля вырос в мае на 2,1%

14 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя кабмина писали, что правительство контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с новыми санкциями против Мосбиржи, и совместно с Банком России продолжит ее ежедневный мониторинг. В сложившейся ситуации экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, сообщал тогда представитель правительства. Он также отмечал, что до 30 апреля 2025 г. крупнейшие экспортеры из специального перечня должны продавать на внутреннем рынке 90% суммы валюты, зачисленной на свои счета в уполномоченных банках (не менее 80% от внешнеторговых валютных контрактов).