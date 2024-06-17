ЦБ: реальный эффективный курс рубля вырос в мае на 2,1%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств – основных торговых партнеров России в мае 2024 г. вырос на 2,1% по отношению к апрелю, следует из предварительных данных Банка России.
В январе-мае 2024 г. реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3%.
12 июня минфин США включил в новый санкционный список Мосбиржу. Затем 13 июня Великобритания вслед за США включила в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как сообщил ЦБ, комментируя ситуацию, официальный курс рубля останется единым и рыночным – его будут рассчитывать по внебиржевому рынку.
В качестве реакции на действия США, российские брокеры 13 июня объявили о валютных ограничениях. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета до появления разъяснений от Мосбиржи. О временном запрете на вывод долларов США и гонконгских долларов, а также евро затем сообщил брокер БКС. «Финам» также временно «в интересах клиентов» ограничил ввод и вывод долларов США и евро.
14 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя кабмина писали, что правительство контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с новыми санкциями против Мосбиржи, и совместно с Банком России продолжит ее ежедневный мониторинг. В сложившейся ситуации экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, сообщал тогда представитель правительства. Он также отмечал, что до 30 апреля 2025 г. крупнейшие экспортеры из специального перечня должны продавать на внутреннем рынке 90% суммы валюты, зачисленной на свои счета в уполномоченных банках (не менее 80% от внешнеторговых валютных контрактов).