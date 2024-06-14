В кабмине назвали варианты адаптации бизнеса к санкциям против Мосбиржи

В кабмине назвали варианты адаптации бизнеса к санкциям против МосбиржиОбмен валюты на внебиржевых площадках стабилизируется в течение месяца
Правительство контролирует сложившуюся ситуацию, связанную с новыми санкциями против Мосбиржи, и совместно с Банком России продолжит ее ежедневный мониторинг, сообщил «Ведомостям» представитель кабмина. «При необходимости будет обеспечено незамедлительное принятие исчерпывающего комплекса мер реагирования и соответствующей поддержки экспортеров и импортеров», – сообщил он. Рост доли нацвалют в платежах во взаимной торговле обеспечивает большую стабильность расчетов, подчеркнул представитель правительства.
С 13 июня на Мосбирже приостановлено проведение биржевых торгов и расчетов поставочных инструментов в долларах (американских и гонконгских) и евро после введения санкций США.
В сложившейся ситуации экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, сообщил представитель правительства. До 30 апреля 2025 г. крупнейшие экспортеры из специального перечня должны продавать на внутреннем рынке 90% суммы валюты, зачисленной на свои счета в уполномоченных банках (не менее 80% от внешнеторговых валютных контрактов).
«В целом внебиржевая торговля валютой не является нововведением для мирового финансового рынка, и, по различным экспертным оценкам, внебиржевые площадки в течение месяца смогут наладить необходимые для этого технологии», – сообщил представитель кабмина.
В связи с последовательным расширением санкционного давления на российский финансовый сектор и его иностранных контрагентов организация международных расчетов требует от всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) постоянной адаптации под новые условия, отметил собеседник. Правительство совместно с Банком России ведет системную работу по организации международных расчетов, в том числе во взаимодействии с российскими компаниями – участниками ВЭД, добавил представитель правительства.
В качестве базового варианта участники ВЭД ориентированы на осуществление расчетов в рублях и валютах дружественных стран, а также использование отличных от SWIFT каналов обмена финансовой информацией, сообщил собеседник. По словам представителя правительства, для формирования независимой платежно-расчетной инфраструктуры с государствами – внешнеторговыми партнерами России на постоянной основе осуществляется взаимодействие с финансовыми регуляторами соответствующих стран.
«Перед партнерами последовательно ставятся вопросы взаимного открытия коммерческими банками корреспондентских счетов в национальных валютах и валютах дружественных стран, организации независимых от SWIFT каналов передачи финансовых сообщений и обеспечения источников ликвидности в национальных валютах, необходимых для эффективного осуществления участниками рынка торгово-экономических операций», – отметил представитель правительства.
Ранее Банк России сообщил, что для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю будет использовать ежедневную банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. В мае 2024 г., по данным Мосбиржи, на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов. Юридические и физические лица могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. По оценке ЦБ, санкции США против Мосбиржи не оказывают влияния на объем валюты, поступающей в Россию от экспорта.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что влияние новых санкций на курс будет минимальным после установления внебиржевого механизма торгов. При этом аналитики не исключили роста спредов и комиссий банков за такие операции.