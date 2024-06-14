В кабмине назвали варианты адаптации бизнеса к санкциям против Мосбиржи

Ранее Банк России сообщил, что для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю будет использовать ежедневную банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. В мае 2024 г., по данным Мосбиржи, на долю биржевых операций с долларом и евро пришлось 51,57% биржевых торгов. Юридические и физические лица могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. По оценке ЦБ, санкции США против Мосбиржи не оказывают влияния на объем валюты, поступающей в Россию от экспорта.