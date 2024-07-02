Годовая инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%

Высокая инфляция в еврозоне была отмечена в Бельгии – она составила 5,5% в годовом выражении. В Испании показатель составил 3,5%. Инфляция по 3,4% в годовом выражении была отмечена в Хорватии и Нидерландах. Самый низкий показатель зафиксирован в Финляндии (0,6%).