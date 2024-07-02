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Годовая инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%

Ведомости

Инфляция в ЕС замедлилась до 2,5% в июне после 2,6% в мае, следует из данных статистической службы ЕС (Евростат).

«В июне самый высокий годовой показатель отмечен в секторе услуг (4,1%, аналогично майским показателям), за которым следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,5% по сравнению с 2,6% в мае)», – говорится в сообщении.

Стоимость неэнергетической промышленной продукции выросла на 0,7% (аналогично майским показателям), энергоносителей – на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае.

Высокая инфляция в еврозоне была отмечена в Бельгии – она составила 5,5% в годовом выражении. В Испании показатель составил 3,5%. Инфляция по 3,4% в годовом выражении была отмечена в Хорватии и Нидерландах. Самый низкий показатель зафиксирован в Финляндии (0,6%).

6 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 г. снизил ключевые ставки. Все три ключевые процентные ставки были понижены на 25 б. п. Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка – до 4,5%, депозитная ставка – до 3,75%.

Это соответствовало мартовскому заявлению председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Она говорила, что регулятор может снизить ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам.

20 июня в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что ЕЦБ может снизить ставку до 2,5% к III кварталу 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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