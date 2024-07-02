Годовая инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%
Инфляция в ЕС замедлилась до 2,5% в июне после 2,6% в мае, следует из данных статистической службы ЕС (Евростат).
«В июне самый высокий годовой показатель отмечен в секторе услуг (4,1%, аналогично майским показателям), за которым следуют продукты питания, алкоголь и табак (2,5% по сравнению с 2,6% в мае)», – говорится в сообщении.
Стоимость неэнергетической промышленной продукции выросла на 0,7% (аналогично майским показателям), энергоносителей – на 0,2% по сравнению с 0,3% в мае.
Высокая инфляция в еврозоне была отмечена в Бельгии – она составила 5,5% в годовом выражении. В Испании показатель составил 3,5%. Инфляция по 3,4% в годовом выражении была отмечена в Хорватии и Нидерландах. Самый низкий показатель зафиксирован в Финляндии (0,6%).
6 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 г. снизил ключевые ставки. Все три ключевые процентные ставки были понижены на 25 б. п. Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка – до 4,5%, депозитная ставка – до 3,75%.
Это соответствовало мартовскому заявлению председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Она говорила, что регулятор может снизить ставку в июне, если предстоящие данные по инфляции и заработной плате будут соответствовать его прогнозам.
20 июня в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что ЕЦБ может снизить ставку до 2,5% к III кварталу 2025 г.