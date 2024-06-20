МВФ: ЕЦБ может снизить ставку до 2,5% к III кварталу 2025 года
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может снизить ставку до 2,5% к III кварталу 2025 г., сообщил Международный валютный фонд (МВФ).
В сообщении организации также говорится, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны ЕЦБ позволит достичь баланса между поддержанием инфляционных ожиданий и недопущением чрезмерно высоких ставок.
6 июня ЕЦБ впервые с 2019 г. снизил ключевые ставки. Все три ключевые процентные ставки были понижены на 25 б. п. Базовая процентная ставка снизилась до 4,25%, маржинальная кредитная ставка – до 4,5%, депозитная ставка – до 3,75%.
Эксперты ЕЦБ в конце мая заявили, что финансовая система Европы остается под угрозой дестабилизации из-за множества внутренних противоречий и внешних рисков, несмотря на постепенное замедление роста цен. Среди рисков аналитики назвали значительную неуверенность на рынках в связи с рисками возобновления инфляции, возможную стагнацию в банковском секторе, а также возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства в связи с увеличением суверенных долгов европейских стран и расходов на их обслуживание.