Минэк и Минфин разработают единый план по достижению национальных целей развития

5 августа спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Путиным по итогам весенней сессии парламента сообщила, что главным приоритетом была реализация послания президента Федеральному собранию, майских указов по национальным целям развития до 2030 г. и по ряду направлений – до 2036 г.