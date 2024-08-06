Минэк и Минфин разработают единый план по достижению национальных целей развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину России до 1 ноября 2024 г. разработать единый план по достижению национальных целей развития РФ. Об этом сообщается на сайте правительства России.
«Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. <...> Такой план будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в правительство не позднее 15 сентября», – говорится в поручении.
7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.
Основными целями были выделены поддержка семьи, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы и др.
5 августа спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Путиным по итогам весенней сессии парламента сообщила, что главным приоритетом была реализация послания президента Федеральному собранию, майских указов по национальным целям развития до 2030 г. и по ряду направлений – до 2036 г.
Более 150 законов носили социальный характер и были направлены на поддержку семей с детьми. Вторым направлением было укрепление обороноспособности, безопасности страны, поддержка участников спецоперации и семей. Также большое внимание уделялось изменениям налоговой системы. В рамках налоговых изменений семьи с детьми и иные категории малообеспеченных граждан получили дополнительные привилегии и дополнительную поддержку.