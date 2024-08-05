Матвиенко и Володин рассказали Путину об итогах весенней сессии парламента

Матвиенко и Володин рассказали Путину об итогах весенней сессии парламентаГосдума и Совет Федерации приняли 331 закон
По результатам работы Государственной думы и Совета Федерации в весеннюю сессию был принят 331 закон. Об этом было сказано на встрече руководителя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу.
«Вопросы решались весьма оперативно в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока – это всегда очень ответственная, большая работа. Сколько? 300?» – уточнил президент.
«331!» – хором ответили Матвиенко и Володин.
По словам Матвиенко, главным приоритетом была реализация послания президента Федеральному собранию, майских указов по национальным целям развития до 2030 г. и по ряду направлений – до 2036 г.
Более 150 законов носили социальный характер и были направлены, в первую очередь, на поддержку семей с детьми. Вторым направлением было укрепление обороноспособности, безопасности страны, поддержка участников спецоперации и семей. Также большое внимание уделялось изменениям налоговой системы. В рамках налоговых изменений семьи с детьми и иные категории малообеспеченных граждан получили дополнительные привилегии и дополнительную поддержку, подчеркнула Матвиенко.
По теме законодательного обеспечения спецоперации с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15. Матвиенко сообщила о встрече с кисловодскими сенаторами, которые рассказали ей, что бойцам нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Матвиенко предложила Путину, чтобы российские бойцы проходили реабилитацию совместно с женами.
«Самые лучшие специалисты-психологи», – согласился президент.
Матвиенко также рассказала о взаимодействии с регионами. Так, по обращению фермеров из регионов были приняты новые дополнительные условия для сбыта фермерской продукции, в частности, решение о создании электронных агрегаторов.
«Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас отдельно за принятое вами решение о списании двух третей долга субъектов Федерации в виде бюджетных кредитов. Очень хорошая поддержка. С кем из губернаторов ни встречаешься – они очень довольны, потому что это средства, которые пойдут на развитие, на модернизацию инфраструктуры и целевым образом будут помогать развитию регионов», – сказала Матвиенко.
Володин назвал прошедшую сессию особой, потому что впервые в современной России Государственная дума участвовала в формировании правительства.
«Если раньше депутаты, как правило, в случаях, когда что-то не получается, говорили «виновато правительство», то сейчас это решение, норма, принятая нашими гражданами в ходе голосования за Конституцию, сделала нас ближе, в первую очередь в плане ответственности», – заявил Володин.
По словам главы Госдумы, депутаты назвали инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом Путина».
«Это и справедливо, и сохранит огромное количество людей в профессии, но все понимают, как это непросто», – подчеркнул Володин.
Он также упомянул о принятых в эту сессию законах о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, запрете треш-стримов, запрете «наливаек» в многоквартирных домах и целый ряд законов, касающихся регулирования миграции.
«Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – резюмировал Путин.