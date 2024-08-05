Матвиенко и Володин рассказали Путину об итогах весенней сессии парламента

«Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас отдельно за принятое вами решение о списании двух третей долга субъектов Федерации в виде бюджетных кредитов. Очень хорошая поддержка. С кем из губернаторов ни встречаешься – они очень довольны, потому что это средства, которые пойдут на развитие, на модернизацию инфраструктуры и целевым образом будут помогать развитию регионов», – сказала Матвиенко.