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Матвиенко и Володин рассказали Путину об итогах весенней сессии парламента

Госдума и Совет Федерации приняли 331 закон
Дарья Снегова
Гавриил Григоров / РИА Новости

По результатам работы Государственной думы и Совета Федерации в весеннюю сессию был принят 331 закон. Об этом было сказано на встрече руководителя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин поблагодарил сенаторов и депутатов за проделанную работу.

«Вопросы решались весьма оперативно в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока – это всегда очень ответственная, большая работа. Сколько? 300?» – уточнил президент.

«331!» – хором ответили Матвиенко и Володин.

По словам Матвиенко, главным приоритетом была реализация послания президента Федеральному собранию, майских указов по национальным целям развития до 2030 г. и по ряду направлений – до 2036 г.

Более 150 законов носили социальный характер и были направлены, в первую очередь, на поддержку семей с детьми. Вторым направлением было укрепление обороноспособности, безопасности страны, поддержка участников спецоперации и семей. Также большое внимание уделялось изменениям налоговой системы. В рамках налоговых изменений семьи с детьми и иные категории малообеспеченных граждан получили дополнительные привилегии и дополнительную поддержку, подчеркнула Матвиенко.

По теме законодательного обеспечения спецоперации с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15. Матвиенко сообщила о встрече с кисловодскими сенаторами, которые рассказали ей, что бойцам нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Матвиенко предложила Путину, чтобы российские бойцы проходили реабилитацию совместно с женами.

«Самые лучшие специалисты-психологи», – согласился президент.

Матвиенко также рассказала о взаимодействии с регионами. Так, по обращению фермеров из регионов были приняты новые дополнительные условия для сбыта фермерской продукции, в частности, решение о создании электронных агрегаторов.

«Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас отдельно за принятое вами решение о списании двух третей долга субъектов Федерации в виде бюджетных кредитов. Очень хорошая поддержка. С кем из губернаторов ни встречаешься – они очень довольны, потому что это средства, которые пойдут на развитие, на модернизацию инфраструктуры и целевым образом будут помогать развитию регионов», – сказала Матвиенко.

Володин назвал прошедшую сессию особой, потому что впервые в современной России Государственная дума участвовала в формировании правительства.

«Если раньше депутаты, как правило, в случаях, когда что-то не получается, говорили «виновато правительство», то сейчас это решение, норма, принятая нашими гражданами в ходе голосования за Конституцию, сделала нас ближе, в первую очередь в плане ответственности», – заявил Володин.

По словам главы Госдумы, депутаты назвали инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам «законом Путина».

«Это и справедливо, и сохранит огромное количество людей в профессии, но все понимают, как это непросто», – подчеркнул Володин. 

Он также упомянул о принятых в эту сессию законах о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, запрете треш-стримов, запрете «наливаек» в многоквартирных домах и целый ряд законов, касающихся регулирования миграции.

«Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – резюмировал Путин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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