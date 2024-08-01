Матвиенко назвала условие исчезновения МОК и «перезагрузки» Олимпиады

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК и «перезагрузки» ОлимпиадыИгры в Париже войдут в историю как «самые позорные», считает председатель СФ
Если не прекратится политизация Олимпийских игр, то Международный олимпийский комитет (МОК) должен прекратить свое существование, а в мире потребуется перезагрузка международных соревнований. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
«Если МОК не сделает выводы и не вернет Олимпийским играм неангажированный, неполитизированный характер, не вернет те идеи олимпийского движения, которые всегда были характерны, то я думаю, эта организация просто должна исчезнуть с карты мира и должна пойти перезагрузка организации новых масштабных международных спортивных игр», – сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что принципиально не смотрит Олимпиаду в этом году, поскольку там «нет российского спорта». По ее мнению, Игры в Париже войдут в историю как «самые позорные».
Церемонию открытия Олимпиады спикер Совфеда назвала ужасом и катастрофой. «Куда делать Франция с ее великой культурой? Где это все, что творится? Кроме отвращения, ничего это вызвать не могло», – отметила она.
Открытие Олимпийских игр в Париже прошло 26 июля. Возмущение общественности и религиозных деятелей вызвала пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой приняли участие трансвеститы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и обнаженная певица, загримированная под греческого бога вина Диониса. В оргкомитете Олимпиады в итоге извинились за эту сцену, отметив, что не хотели «проявить неуважение к какой-либо религиозной группе».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Игр. Позорной церемонию также счел экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не поехал на открытие Игр в Париже, поскольку его предупредили, что там могут пропагандировать ЛГБТ. Церемонию он назвал безнравственной, отметив, что это «проект, направленный на то, чтобы поставить людей, благородных существ, ниже даже животных».