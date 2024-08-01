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Матвиенко назвала условие исчезновения МОК и «перезагрузки» Олимпиады

Игры в Париже войдут в историю как «самые позорные», считает председатель СФ
Анастасия Швецова
Виктор Иванов / ТАСС

Если не прекратится политизация Олимпийских игр, то Международный олимпийский комитет (МОК) должен прекратить свое существование, а в мире потребуется перезагрузка международных соревнований. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

«Если МОК не сделает выводы и не вернет Олимпийским играм неангажированный, неполитизированный характер, не вернет те идеи олимпийского движения, которые всегда были характерны, то я думаю, эта организация просто должна исчезнуть с карты мира и должна пойти перезагрузка организации новых масштабных международных спортивных игр», – сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что принципиально не смотрит Олимпиаду в этом году, поскольку там «нет российского спорта». По ее мнению, Игры в Париже войдут в историю как «самые позорные». 

Церемонию открытия Олимпиады спикер Совфеда назвала ужасом и катастрофой. «Куда делать Франция с ее великой культурой? Где это все, что творится? Кроме отвращения, ничего это вызвать не могло», – отметила она.

Открытие Олимпийских игр в Париже прошло 26 июля. Возмущение общественности и религиозных деятелей вызвала пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой приняли участие трансвеститы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и обнаженная певица, загримированная под греческого бога вина Диониса. В оргкомитете Олимпиады в итоге извинились за эту сцену, отметив, что не хотели «проявить неуважение к какой-либо религиозной группе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Игр. Позорной церемонию также счел экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не поехал на открытие Игр в Париже, поскольку его предупредили, что там могут пропагандировать ЛГБТ. Церемонию он назвал безнравственной, отметив, что это «проект, направленный на то, чтобы поставить людей, благородных существ, ниже даже животных».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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