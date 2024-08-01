Матвиенко назвала условие исчезновения МОК и «перезагрузки» Олимпиады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дном открытие Игр. Позорной церемонию также счел экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не поехал на открытие Игр в Париже, поскольку его предупредили, что там могут пропагандировать ЛГБТ. Церемонию он назвал безнравственной, отметив, что это «проект, направленный на то, чтобы поставить людей, благородных существ, ниже даже животных».