Попович: Сербия получает из России лучшую цену за газ в Европе

«Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) в начале июля писали, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% к тому же периоду прошлого года до 15,4 млрд куб. м. В июне поставки выросли на 23% до 2,5 млрд куб. м.