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Попович: Сербия получает из России лучшую цену за газ в Европе

Председатель СНП и глава Минэка РФ провели встречу по развитию сотрудничества
Ведомости

Сербия получает лучшую цену за газ в Европе из России. Об этом сообщил курирующий внешнеэкономические связи министр Сербии, сопредседатель российско-сербского межравительственного комитета (МПК) по сотрудничеству Ненад Попович по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает корреспондент «Ведомостей».

«Сербия имеет действительно очень выгодный контракт по газу с Российской Федерацией, это решение вашего президента. Мы получаем самую лучшую цену газа в Европе, и это помогает Сербии развивать свою экономику», – сказал он.

В марте директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Россия в прошлом году поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа, а в текущем году показатель должен превысить 3 млрд куб. м. Компания договорилась с «Газпромом» об увеличении объемов поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки. Согласно договору, такие условия будут действовать до июня 2025 г.

После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В то же время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Сербский президент Александр Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой.

Решетников по итогам встречи с Поповичем указал, что Сербии сейчас «непросто выдерживать давление Евросоюза» на фоне санкций в отношении России. Он подчеркнул, что российские власти ценят такой «прагматичный подход» властей Сербии.

«Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) в начале июля писали, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% к тому же периоду прошлого года до 15,4 млрд куб. м. В июне поставки выросли на 23% до 2,5 млрд куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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