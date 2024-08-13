Попович: Сербия получает из России лучшую цену за газ в Европе

Попович: Сербия получает из России лучшую цену за газ в ЕвропеПредседатель СНП и глава Минэка РФ провели встречу по развитию сотрудничества
Сербия получает лучшую цену за газ в Европе из России. Об этом сообщил курирующий внешнеэкономические связи министр Сербии, сопредседатель российско-сербского межравительственного комитета (МПК) по сотрудничеству Ненад Попович по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает корреспондент «Ведомостей».
«Сербия имеет действительно очень выгодный контракт по газу с Российской Федерацией, это решение вашего президента. Мы получаем самую лучшую цену газа в Европе, и это помогает Сербии развивать свою экономику», – сказал он.
В марте директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что Россия в прошлом году поставила Сербии 2,68 млрд куб. м газа, а в текущем году показатель должен превысить 3 млрд куб. м. Компания договорилась с «Газпромом» об увеличении объемов поставок зимой с 6 млн до 11 млн куб. м в сутки. Согласно договору, такие условия будут действовать до июня 2025 г.
После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В то же время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Сербский президент Александр Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой.
Решетников по итогам встречи с Поповичем указал, что Сербии сейчас «непросто выдерживать давление Евросоюза» на фоне санкций в отношении России. Он подчеркнул, что российские власти ценят такой «прагматичный подход» властей Сербии.
«Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) в начале июля писали, что экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% к тому же периоду прошлого года до 15,4 млрд куб. м. В июне поставки выросли на 23% до 2,5 млрд куб. м.