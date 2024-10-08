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«Известия»: средняя пенсия по старости вырастет до 24 100 рублей

Ведомости

Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24 100 руб. в 2025 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на три года.

Относительно 2024 г. рост составит 7,5%, что больше запланированной индексации (7,3%). Ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок объяснил, что это связано с возвращением к схеме индексации выплат для работающих пожилых граждан.

Всего в 2025 г. СФР направит на выплату страховых пенсий более 10,9 трлн руб., сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. На индексацию выплат работающим гражданам предусмотрено 106,4 млрд руб. Общие расходы бюджета фонда в 2025 г. составят почти 17 трлн руб., расходы – 16,6 трлн.

По данным СФР, в середине 2024 г. в России насчитывалось 41,1 млн пенсионеров: неработающих – 33,2 млн, занятых – 7,85 млн.

В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета СФР на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. Согласно ему, пенсии в 2025 г. будут проиндексированы на 7,3%. В результате размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.).

В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля она определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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