«Известия»: средняя пенсия по старости вырастет до 24 100 рублей

В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета СФР на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. Согласно ему, пенсии в 2025 г. будут проиндексированы на 7,3%. В результате размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.).