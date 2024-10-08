«Известия»: средняя пенсия по старости вырастет до 24 100 рублей
Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24 100 руб. в 2025 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на три года.
Относительно 2024 г. рост составит 7,5%, что больше запланированной индексации (7,3%). Ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок объяснил, что это связано с возвращением к схеме индексации выплат для работающих пожилых граждан.
Всего в 2025 г. СФР направит на выплату страховых пенсий более 10,9 трлн руб., сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. На индексацию выплат работающим гражданам предусмотрено 106,4 млрд руб. Общие расходы бюджета фонда в 2025 г. составят почти 17 трлн руб., расходы – 16,6 трлн.
По данным СФР, в середине 2024 г. в России насчитывалось 41,1 млн пенсионеров: неработающих – 33,2 млн, занятых – 7,85 млн.
В конце сентября правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета СФР на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг. Согласно ему, пенсии в 2025 г. будут проиндексированы на 7,3%. В результате размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.).
В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля она определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%.