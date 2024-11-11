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Китай введет антидемпинговые меры против бренди из Евросоюза 15 ноября

Ведомости

С 15 ноября Китай введет антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза. Это следует из сообщения министерства торговли КНР, опубликованного на официальном сайте.

«Начиная с 15 ноября 2024 г. при импорте товаров, подпадающих под действие расследования, операторы-импортеры должны предоставлять таможне Китайской Народной Республики соответствующие депозитные или гарантийные письма в соответствии с коэффициентом маржи каждой компании», – говорится в заявлении ведомства.

Антидемпинговые меры распространяются на такие марки, как Martell & Co, Jas Hennessy & Co, E. Remy Martin & Co и др. Импортеры должны будут вносить депозит, размер которого составит от 30,6 до 39%. Для всех компаний, которые сотрудничали с соответствующими органами при проведении расследования, депозит составит 34,8%. Ограничения коснутся крепких спиртных напитков на основе винограда в емкостях менее 200 л.

Китай объявил о начале антидемпингового расследования в отношении бренди в январе, после начала расследования ЕС относительно субсидий на электромобили. Большая часть импортированного бренди поступает в Китай из Франции, которая поддержала пошлины Евросоюза на китайские автомобили.

В октябре «Ведомости» писали, что идущий в отношениях ЕС и КНР процесс пока некорректно называть торговой войной, это, скорее, конфликт. В Брюсселе не готовы идти на развязывание полноценной торговой войны, в отличие от США, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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