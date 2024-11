Китай введет антидемпинговые меры против бренди из Евросоюза 15 ноября

Антидемпинговые меры распространяются на такие марки, как Martell & Co, Jas Hennessy & Co, E. Remy Martin & Co и др. Импортеры должны будут вносить депозит, размер которого составит от 30,6 до 39%. Для всех компаний, которые сотрудничали с соответствующими органами при проведении расследования, депозит составит 34,8%. Ограничения коснутся крепких спиртных напитков на основе винограда в емкостях менее 200 л.