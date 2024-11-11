Китай введет антидемпинговые меры против бренди из Евросоюза 15 ноября
С 15 ноября Китай введет антидемпинговые меры в отношении бренди из стран Евросоюза. Это следует из сообщения министерства торговли КНР, опубликованного на официальном сайте.
«Начиная с 15 ноября 2024 г. при импорте товаров, подпадающих под действие расследования, операторы-импортеры должны предоставлять таможне Китайской Народной Республики соответствующие депозитные или гарантийные письма в соответствии с коэффициентом маржи каждой компании», – говорится в заявлении ведомства.
Антидемпинговые меры распространяются на такие марки, как Martell & Co, Jas Hennessy & Co, E. Remy Martin & Co и др. Импортеры должны будут вносить депозит, размер которого составит от 30,6 до 39%. Для всех компаний, которые сотрудничали с соответствующими органами при проведении расследования, депозит составит 34,8%. Ограничения коснутся крепких спиртных напитков на основе винограда в емкостях менее 200 л.
Китай объявил о начале антидемпингового расследования в отношении бренди в январе, после начала расследования ЕС относительно субсидий на электромобили. Большая часть импортированного бренди поступает в Китай из Франции, которая поддержала пошлины Евросоюза на китайские автомобили.
В октябре «Ведомости» писали, что идущий в отношениях ЕС и КНР процесс пока некорректно называть торговой войной, это, скорее, конфликт. В Брюсселе не готовы идти на развязывание полноценной торговой войны, в отличие от США, считают эксперты.