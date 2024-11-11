В Goldman Sachs заявили о рисках торговой войны для азиатского региона
Аналитики Goldman Sachs сообщили о риске начала торговой войны со стороны США с несколькими странами азитаского региона, а не только с Китаем. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на слова главного экономиста Goldman из Азиатско-Тихоокеанского региона Эндрю Тилтона.
Планы Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, о вводе тарифных ограничений на импорт несут угрозу для целого ряда стран азиатского региона, подчеркнул Тилтон. По его словам, под удар от повышения торговых пошлин также могут попасть Корея, Тайвань и особенно Вьетнам, так как позиции Кореи и Тайваня отражают их «привилегированное положение» в цепочке поставок полупроводников, в то время как Вьетнам выиграл от перенаправления торговли из Китая.
Как рассказали другие представители Goldman, большинство технологических компонентов все еще поступают из Китая. «Мы называем это удлинением цепочки поставок. Трамп начнет замечать, что торговля все еще идет в Китай», – сообщили в компании отметив, что повышение тарифов в первую очередь поставит под удар те страны, что ориентируются на экспорт технологий.
10 ноября The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что опасаясь тарифного барьера со стороны США, Пекин намерен использовать снижение пошлин и инвестиционные предложения, чтобы привлечь американских партнеров в Европе и Азии. По информации издания, чтобы компенсировать потенциальный урон от намерений республиканца по китайской экономике, руководство страны рассматривает планы по снижению тарифов, введению послаблений для получения китайских виз, привлечению китайских инвестиций и другим стимулам для американских союзников в Европе и Азии.
В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. На фоне победы Трампа также снижается стоимость акций немецких автопроизводителей, для которых США оставались приоритетным регионом сбыта продукции.