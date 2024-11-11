В Goldman Sachs заявили о рисках торговой войны для азиатского региона

Планы Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, о вводе тарифных ограничений на импорт несут угрозу для целого ряда стран азиатского региона, подчеркнул Тилтон. По его словам, под удар от повышения торговых пошлин также могут попасть Корея, Тайвань и особенно Вьетнам, так как позиции Кореи и Тайваня отражают их «привилегированное положение» в цепочке поставок полупроводников, в то время как Вьетнам выиграл от перенаправления торговли из Китая.