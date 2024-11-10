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WSJ: Китай пытается привлечь американских партнеров в Европе и Азии

Ведомости

Опасаясь тарифного барьера со стороны США, Пекин намерен использовать снижение пошлин и инвестиционные предложения, чтобы привлечь американских партнеров в Европе и Азии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной программы обещал повысить ввозные пошлины на китайские товары. По информации издания, чтобы компенсировать потенциальный урон от намерений республиканца по китайской экономике, руководство страны рассматривает планы по снижению тарифов, введению послаблений для получения китайских виз, привлечению китайских инвестиций и другим стимулам для американских союзников в Европе и Азии.

Некоторые политтехнологи-республиканцы говорят, что после вступления в должность президента США Трамп начнет выполнять свое тарифное обещание, сосредоточив внимание на невыполнении Китаем в полной мере условий торговой сделки первой фазы, подписанной между Вашингтоном и Пекином в 2020 г. Она требовала от Китая увеличить закупки американских товаров и услуг на $200 млрд в течение двух лет. США имеют право повысить тарифы для Китая за несоблюдение условий сделки.

В августе 2023 г. Трамп пообещал в случае своей победы ввести минимальный тариф в 10% в отношении всех ввозимых в США товаров. В начале января The Washington Post (WP) также сообщила, что Трамп обсуждал с советниками возможность в случае переизбрания ввести пошлины в 60% на импорт из Китая. По данным WP, федеральные тарифы на китайский импорт превысят 40%. На фоне победы Трампа также снижается стоимость акций немецких автопроизводителей, для которых США оставались приоритетным регионом сбыта продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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