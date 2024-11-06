Акции немецких автопроизводителей падают из-за риска новых пошлин США

Во время своей кампании Трамп заявил, что планирует наложить пошлины на автомобили иностранного производства, поставляемые в США, чтобы сохранить местные рабочие места. Дополнительные тарифы нанесут вред немецким автопроизводителям, которые отправляют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну. Рынок становится для них все более прибыльным из-за сильного спроса на крупные спортивные внедорожники и более медленного перехода на электромобили, чем в Европе, что позволяет им продавать больше своих моделей с двигателем внутреннего сгорания с более высокой маржой.