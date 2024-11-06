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Акции немецких автопроизводителей падают из-за риска новых пошлин США

Ведомости

Акции немецких автопроизводителей BMW и Porsche снизились из-за опасений, что США повысят тарифы на импортные автомобили после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, передает Bloomberg.

Во время своей кампании Трамп заявил, что планирует наложить пошлины на автомобили иностранного производства, поставляемые в США, чтобы сохранить местные рабочие места. Дополнительные тарифы нанесут вред немецким автопроизводителям, которые отправляют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну. Рынок становится для них все более прибыльным из-за сильного спроса на крупные спортивные внедорожники и более медленного перехода на электромобили, чем в Европе, что позволяет им продавать больше своих моделей с двигателем внутреннего сгорания с более высокой маржой.

6 ноября BMW отчиталась о прибыли в 1,7 млрд евро за III квартал против 4,35 млрд евро за аналогичный прошлогодний период. Аналитики ожидали операционную прибыль в размере 1,8 млрд евро, подчеркивало Reuters. Торговля акциями группы открылась снижением на 3%. В компании сообщили, что ситуация с китайским рынком остается «трудной». Агентство напомнило, что в сентябре в BMW заявили, что проблема с тормозами и последующим отзывом затронула более 1,5 млн автомобилей. Тогда же в компании отметили, что поставка примерно 320 000 автомобилей задерживается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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