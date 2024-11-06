Акции немецких автопроизводителей падают из-за риска новых пошлин США
Акции немецких автопроизводителей BMW и Porsche снизились из-за опасений, что США повысят тарифы на импортные автомобили после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, передает Bloomberg.
Во время своей кампании Трамп заявил, что планирует наложить пошлины на автомобили иностранного производства, поставляемые в США, чтобы сохранить местные рабочие места. Дополнительные тарифы нанесут вред немецким автопроизводителям, которые отправляют в США больше автомобилей, чем в любую другую страну. Рынок становится для них все более прибыльным из-за сильного спроса на крупные спортивные внедорожники и более медленного перехода на электромобили, чем в Европе, что позволяет им продавать больше своих моделей с двигателем внутреннего сгорания с более высокой маржой.
6 ноября BMW отчиталась о прибыли в 1,7 млрд евро за III квартал против 4,35 млрд евро за аналогичный прошлогодний период. Аналитики ожидали операционную прибыль в размере 1,8 млрд евро, подчеркивало Reuters. Торговля акциями группы открылась снижением на 3%. В компании сообщили, что ситуация с китайским рынком остается «трудной». Агентство напомнило, что в сентябре в BMW заявили, что проблема с тормозами и последующим отзывом затронула более 1,5 млн автомобилей. Тогда же в компании отметили, что поставка примерно 320 000 автомобилей задерживается.