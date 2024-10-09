Китай перешел в торговую контратаку на Евросоюз, введя пошлины на бренди

Министерство коммерции Китая объявило о введении с 11 октября «временных антидемпинговых мер» в отношении бренди, произведенного в Европейском союзе (ЕС). Они выражаются в требовании к импортерам дополнительно вносить на таможне «обеспечительный платеж», который будет разниться от 30,6% до 39% стоимости продукции в Китае. Это следствие идущего в КНР с 5 января расследования в отношении импорта европейского бренди. Согласно предварительным выводам китайских властей, он является демпинговым и представляющим угрозу отечественному производству (а дополнительный платеж соответствует рассчитанной властями КНР марже). Но характерно, что эти выводы появились еще в конце августа и тогда власти КНР отказались вводить временные пошлины. Такая хронология подсказывает, что сейчас Пекин реагирует на решение ЕС от 4 октября ввести импортные компенсационные пошлины в отношении китайских электромобилей в 35% от их стоимости (с учетом 10% для всех иностранных марок общий тариф составит 45%).