Китай перешел в торговую контратаку на Евросоюз, введя пошлины на бренди

Китай перешел в торговую контратаку на Евросоюз, введя пошлины на брендиСледом пострадать могут автомобили, свинина и молочная продукция из ЕС
Министерство коммерции Китая объявило о введении с 11 октября «временных антидемпинговых мер» в отношении бренди, произведенного в Европейском союзе (ЕС). Они выражаются в требовании к импортерам дополнительно вносить на таможне «обеспечительный платеж», который будет разниться от 30,6% до 39% стоимости продукции в Китае. Это следствие идущего в КНР с 5 января расследования в отношении импорта европейского бренди. Согласно предварительным выводам китайских властей, он является демпинговым и представляющим угрозу отечественному производству (а дополнительный платеж соответствует рассчитанной властями КНР марже). Но характерно, что эти выводы появились еще в конце августа и тогда власти КНР отказались вводить временные пошлины. Такая хронология подсказывает, что сейчас Пекин реагирует на решение ЕС от 4 октября ввести импортные компенсационные пошлины в отношении китайских электромобилей в 35% от их стоимости (с учетом 10% для всех иностранных марок общий тариф составит 45%).
Формально поводом для китайского расследования стало обращение китайской ассоциации виноделия год назад. К подпадающим под новые пошлины относятся спиртные напитки из ЕС, полученные путем перегонки виноградного вина, в емкостях объемом менее 200 л (бренди, коньяк, виноградная водка, писко, сингани и т. п.). Самые большие дополнительные платежи придется платить поставщикам брендов Hennessy и Remy Martin, а наиболее пострадавшей страной станет Франция, на которую пришлось 99% импорта бренди в Китай в 2023 г. ($1,7 млрд). И логика ответного целенаправленного удара здесь хорошо просматривается: именно Париж был среди активных сторонников введения пошлин на китайские электромобили в ЕС.
На решение Пекина 8 октября поступила реакция от французского национального бюро коньяков (BNIC). В своем заявлении там назвали себя «заложником» ситуации с повышением пошлин со стороны ЕС на китайские электромобили и ответными шагами Пекина. «Мы призываем наше правительство принять необходимые шаги для того, чтобы положить конец эскалации», – говорится в заявлении, которое также подписали производители арманьяка и федерация экспортеров вина. Во французском объединении уверены, что ответные меры Китая будут иметь «катастрофические последствия для нашей сферы и наших регионов». Реакция же официального Парижа заключается пока в том, что министр торговли Франции пообещал в кооперации с ЕС принять меры на уровне Всемирной торговой организации (ВТО). В Брюсселе подтвердили это намерение, говорится в заявлении представителя Европейской комиссии Олафа Гилла. Впрочем, Китай тоже жаловался в эту процедурно малофункциональную организацию относительно расследования ЕС по китайским электромобилям.
А минкоммерции КНР, в свою очередь, сообщило 8 октября, что Пекин сейчас изучает и возможные меры по повышению тарифов на импорт автомобилей, работающих на топливе, с двигателями большого объема. Это уже будет потенциальный удар по Германии, которая в 2023 г. поставила подпадающих под подобную характеристику автомобилей в Китай на сумму $1,2 млрд. Кроме того, Китай напомнил, что проводит антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении европейской свинины и молочных продуктов, как говорят в Пекине, «в соответствии с национальным законом и нормами ВТО». При этом в 2023 г. общий товарооборот между Китаем и ЕС (второй после США торговый партнер для Пекина) составил $782,9 млрд.
Сейчас можно говорить о начале тарифной войны между ЕС и КНР, но в Брюсселе действительно не готовы идти на развязывание полноценной торговой войны, в отличие от США, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина.
Идущий в отношениях ЕС и КНР процесс пока некорректно называть торговой войной, а скорее конфликтом, соглашается заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, и он начался с отрасли, в которой Брюссель счел Пекин конкурентом. Теперь же Китай ввел адекватные ответные меры, и логично, что он бьет точно в болевые места – и первый такой удар получила именно Франция за ее поддержку пошлин на электромобили. Теоретически следом действительно могут пострадать немецкие производители, например Volkswagen, в чуть меньшей степени – BMW и Mercedes. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотела бы, по мнению Белова, перевода нынешнего конфликта в настоящую торговую войну, но такой сценарий неприемлем для той же Германии.