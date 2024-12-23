Путин: власти действуют в условиях сдерживания инфляции
Власти России действуют в объективных условиях сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Мы действуем в объективных условиях необходимости сдерживания инфляции и реализуем жесткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику», – сказал он.
19 декабря президент в ходе прямой линии заявил, что уровень инфляции в России является тревожным сигналом. Он сообщил, что она составляет 9,2%-9,3%, при этом зарплаты в реальном выражении выросли на 9%. Также, по его заявлению, выросли доходы населения.
20 декабря совет директоров Банк России на последнем в этом году заседании сохранил ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8-8,5%, в 2025 г. – 4,5-5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%. В ноябре в ходе выступления в Госдуме Набиуллина говорила, что ключевая ставка будет постепенно снижаться по мере торможения инфляции, отметив, что такой вариант возможен при отсутствии дополнительных шоков.