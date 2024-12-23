Путин: власти действуют в условиях сдерживания инфляции

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%. В ноябре в ходе выступления в Госдуме Набиуллина говорила, что ключевая ставка будет постепенно снижаться по мере торможения инфляции, отметив, что такой вариант возможен при отсутствии дополнительных шоков.