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Путин: власти действуют в условиях сдерживания инфляции

Ведомости

Власти России действуют в объективных условиях сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Мы действуем в объективных условиях необходимости сдерживания инфляции и реализуем жесткие подходы в бюджетной политике и должны соответствующим образом выстраивать кредитную политику», – сказал он.

19 декабря президент в ходе прямой линии заявил, что уровень инфляции в России является тревожным сигналом. Он сообщил, что она составляет 9,2%-9,3%, при этом зарплаты в реальном выражении выросли на 9%. Также, по его заявлению, выросли доходы населения.

20 декабря совет директоров Банк России на последнем в этом году заседании сохранил ставку на уровне 21%. Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8-8,5%, в 2025 г. – 4,5-5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%. В ноябре в ходе выступления в Госдуме Набиуллина говорила, что ключевая ставка будет постепенно снижаться по мере торможения инфляции, отметив, что такой вариант возможен при отсутствии дополнительных шоков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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