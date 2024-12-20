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Набиуллина: без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%

Ведомости

Высокая ключевая ставка работает, поскольку без ее повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, – ближе к 30%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Аналогичный тезис она озвучивала в ноябре в ходе выступления в Госдуме.

«Мы просчитывали альтернативные сценарии, и если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 г. до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%», – заявила она.

В ноябре в Думе Набиуллина уже рассказывала, что ключевая ставка будет постепенно снижаться по мере торможения инфляции, отметив, что такой вариант возможен при отсутствии дополнительных шоков. В таком случае снижение ставки начнется в 2025 г. В ходе конференции Набиуллина также сообщила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключил возможность вернуться к этому вопросу в феврале.

По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки. При этом в ходе своей речи Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев.

«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно [для достижения инфляционного показателя в 4%], либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.

Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки».

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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