Набиуллина: без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%
Высокая ключевая ставка работает, поскольку без ее повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, – ближе к 30%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Аналогичный тезис она озвучивала в ноябре в ходе выступления в Госдуме.
«Мы просчитывали альтернативные сценарии, и если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 г. до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%», – заявила она.
В ноябре в Думе Набиуллина уже рассказывала, что ключевая ставка будет постепенно снижаться по мере торможения инфляции, отметив, что такой вариант возможен при отсутствии дополнительных шоков. В таком случае снижение ставки начнется в 2025 г. В ходе конференции Набиуллина также сообщила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключил возможность вернуться к этому вопросу в феврале.
По ее словам, в экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ), которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы. С октябрьского заседания, продолжила глава ЦБ, денежно-кредитные условия ужесточились даже сильнее, чем вытекало из изменений ключевой ставки. При этом в ходе своей речи Набиуллина подчеркнула, что ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке исходя из двух возможных сценариев.
«Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно [для достижения инфляционного показателя в 4%], либо <...> вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – заявила Набиуллина.
Последний сценарий возможен, если «масштаб перегрева спроса» не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения. Набиуллина добавила, что регулятор исходит из необходимости обеспечения ценовой стабильности в «разумно короткие сроки».
Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.