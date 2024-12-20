Набиуллина: без повышения ставки инфляция в России была бы ближе к 30%

«Мы просчитывали альтернативные сценарии, и если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 г. до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а, возможно, 30%», – заявила она.