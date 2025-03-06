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ЕЦБ вновь снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Ведомости

Европейский центральный банк снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в решении совета управляющих. С 12 марта 2025 г. ставка по депозитам составит 2,50%, основная ставка рефинансирования – 2,65%, ставка по маржинальному кредитованию – 2,90%.

Решение принято на фоне продолжающегося снижения инфляции, хотя внутренняя инфляция остается высокой из-за запаздывающей адаптации зарплат и цен. Согласно прогнозам, инфляция в 2025 г. составит 2,3%, в 2026 г. – 1,9%, а в 2027 г. – 2,0%. Монетарная политика становится менее жесткой, кредиты становятся доступнее, но экономический рост остается слабым. Прогноз ВВП еврозоны пересмотрен в сторону понижения: 0,9% в 2025 г., 1,2% в 2026 г. и 1,3% в 2027 г. Эксперты Bloomberg накануне также предсказывали снижение ключевой ставки на 25 б.п. При этом, единогласия среди них не было, как это показал опрос 29 января, прямо перед предыдущим снижением ставки.

30 января ЕЦБ уже снижал ставки на аналогичный показатель. Базовая процентная ставка снизилась до 2,9%. Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также сократились до 2,75% и до 3,15% соответственно. ЕЦБ принял подобное решение на пятом собрании подряд. Указывается, что члены финансово-кредитной организации пытаются добиться возвращения инфляции к среднесрочной цели в 2%. Регулятор готов применить все инструменты, чтобы достигнуть желаемого результата.

12 декабря совет управляющих ЕЦБ также уменьшил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Депозитная ставка снизилась до 3%, базовая ставка – до 3,15%, маржинальная кредитная ставка – до 3,4%. Европейский банк запустил этот процесс впервые после завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в июле 2022 г. на фоне разгона цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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