ЕЦБ вновь снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов
Европейский центральный банк снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в решении совета управляющих. С 12 марта 2025 г. ставка по депозитам составит 2,50%, основная ставка рефинансирования – 2,65%, ставка по маржинальному кредитованию – 2,90%.
Решение принято на фоне продолжающегося снижения инфляции, хотя внутренняя инфляция остается высокой из-за запаздывающей адаптации зарплат и цен. Согласно прогнозам, инфляция в 2025 г. составит 2,3%, в 2026 г. – 1,9%, а в 2027 г. – 2,0%. Монетарная политика становится менее жесткой, кредиты становятся доступнее, но экономический рост остается слабым. Прогноз ВВП еврозоны пересмотрен в сторону понижения: 0,9% в 2025 г., 1,2% в 2026 г. и 1,3% в 2027 г. Эксперты Bloomberg накануне также предсказывали снижение ключевой ставки на 25 б.п. При этом, единогласия среди них не было, как это показал опрос 29 января, прямо перед предыдущим снижением ставки.
30 января ЕЦБ уже снижал ставки на аналогичный показатель. Базовая процентная ставка снизилась до 2,9%. Ставки по депозитной программе и маржинальной кредитной программе также сократились до 2,75% и до 3,15% соответственно. ЕЦБ принял подобное решение на пятом собрании подряд. Указывается, что члены финансово-кредитной организации пытаются добиться возвращения инфляции к среднесрочной цели в 2%. Регулятор готов применить все инструменты, чтобы достигнуть желаемого результата.
12 декабря совет управляющих ЕЦБ также уменьшил процентные ставки на 25 базисных пунктов. Депозитная ставка снизилась до 3%, базовая ставка – до 3,15%, маржинальная кредитная ставка – до 3,4%. Европейский банк запустил этот процесс впервые после завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в июле 2022 г. на фоне разгона цен.