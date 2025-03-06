ЕЦБ вновь снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Решение принято на фоне продолжающегося снижения инфляции, хотя внутренняя инфляция остается высокой из-за запаздывающей адаптации зарплат и цен. Согласно прогнозам, инфляция в 2025 г. составит 2,3%, в 2026 г. – 1,9%, а в 2027 г. – 2,0%. Монетарная политика становится менее жесткой, кредиты становятся доступнее, но экономический рост остается слабым. Прогноз ВВП еврозоны пересмотрен в сторону понижения: 0,9% в 2025 г., 1,2% в 2026 г. и 1,3% в 2027 г. Эксперты Bloomberg накануне также предсказывали снижение ключевой ставки на 25 б.п. При этом, единогласия среди них не было, как это показал опрос 29 января, прямо перед предыдущим снижением ставки.