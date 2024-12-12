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ЕЦБ понизил ставку четвертый раз подряд

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) уменьшил процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания регулятора.

ЕЦБ принял подобное решение на четвертом собрании подряд. Депозитная ставка упала до 3%, базовая ставка – до 3,15%, маржинальная кредитная ставка – до 3,4%.

В пресс-релизе отмечается, что члены финансово-кредитной организации пытаются добиться возвращения инфляции к среднесрочной цели в 2%. ЕЦБ планирует вводить достаточно жесткие денежно-кредитные ограничения до тех пор, пока не достигнет желаемого результата. Регулятор подчеркнул, что в будущем на совещаниях по процентным ставкам будут учитываться оценки инфляционного прогноза, основанные на новых экономических и финансовых данных, а также на динамике базовой инфляции.

Вердикт европейского регулятора совпал с ожиданиями рынка. 99% опрошенных аналитиков Bloomberg прогнозировали снижение депозитной ставки на 25 б. п. до 3%. Только в JPMorgan Chase рассчитывали на еще более низкую ставку – на 50 б. п., утверждая, что последние сведения указывают на замедление роста экономики и инфляции.

Европейский банк запустил этот процесс впервые после завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который стартовал в июле 2022 г. на фоне разгона цен.

8 ноября Reuters со ссылкой на источники писал о подталкивании ЕЦБ банков Raiffeisen и Unicredit к накоплению капитала для покрытия рисков при выводе бизнеса из России. По данным агентства, ЕЦБ хочет смягчить риски, которым подвергаются два предприятия, потому что они работают в стране, где утерян контроль над их деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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