ЕЦБ понизил ставку четвертый раз подряд
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) уменьшил процентные ставки на 25 базисных пунктов, говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания регулятора.
ЕЦБ принял подобное решение на четвертом собрании подряд. Депозитная ставка упала до 3%, базовая ставка – до 3,15%, маржинальная кредитная ставка – до 3,4%.
В пресс-релизе отмечается, что члены финансово-кредитной организации пытаются добиться возвращения инфляции к среднесрочной цели в 2%. ЕЦБ планирует вводить достаточно жесткие денежно-кредитные ограничения до тех пор, пока не достигнет желаемого результата. Регулятор подчеркнул, что в будущем на совещаниях по процентным ставкам будут учитываться оценки инфляционного прогноза, основанные на новых экономических и финансовых данных, а также на динамике базовой инфляции.
Вердикт европейского регулятора совпал с ожиданиями рынка. 99% опрошенных аналитиков Bloomberg прогнозировали снижение депозитной ставки на 25 б. п. до 3%. Только в JPMorgan Chase рассчитывали на еще более низкую ставку – на 50 б. п., утверждая, что последние сведения указывают на замедление роста экономики и инфляции.
Европейский банк запустил этот процесс впервые после завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, который стартовал в июле 2022 г. на фоне разгона цен.
8 ноября Reuters со ссылкой на источники писал о подталкивании ЕЦБ банков Raiffeisen и Unicredit к накоплению капитала для покрытия рисков при выводе бизнеса из России. По данным агентства, ЕЦБ хочет смягчить риски, которым подвергаются два предприятия, потому что они работают в стране, где утерян контроль над их деятельностью.