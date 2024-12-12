ЕЦБ понизил ставку четвертый раз подряд

В пресс-релизе отмечается, что члены финансово-кредитной организации пытаются добиться возвращения инфляции к среднесрочной цели в 2%. ЕЦБ планирует вводить достаточно жесткие денежно-кредитные ограничения до тех пор, пока не достигнет желаемого результата. Регулятор подчеркнул, что в будущем на совещаниях по процентным ставкам будут учитываться оценки инфляционного прогноза, основанные на новых экономических и финансовых данных, а также на динамике базовой инфляции.