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Reuters: ЕЦБ подталкивает Raiffeisen и UniCredit к накоплениям для выхода из РФ

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банки Raiffeisen и Unicredit к накоплению капитала для покрытия рисков при выходе бизнеса из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

ЕЦБ хочет смягчить риски, которым подвергаются два банка, потому что они работают в стране, где они больше не имеют эффективного контроля над своей деятельностью, рассказал источник. Кроме того, этот капитальный резерв должен подготовить банки к возможному полному прекращению деятельности в России. Представитель Raiffeisen сообщил, что требования к увеличению капитала вступят в силу в следующем году, но отказался подтверждать тезисы о причастности ЕЦБ. В Unicredit отказались от комментариев.

О давлении на «дочек» европейских банков со стороны регуляторов сообщалось еще в сентябре. ЕЦБ потребовал от материнских компаний сократить бизнес в России.

Европейский регулятор в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе Unicredit. Согласно требованиям ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка («дочка» RBI) должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

30 октября стало известно, что Raiffeisen Bank пока не готов уйти из России «по нулевому сценарию». Говоря о «нулевом сценарии» ухода, генеральный директор RBI Йохан Штробль заявил, что банк не готов «отказаться» от своих активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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