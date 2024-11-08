Reuters: ЕЦБ подталкивает Raiffeisen и UniCredit к накоплениям для выхода из РФ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивает банки Raiffeisen и Unicredit к накоплению капитала для покрытия рисков при выходе бизнеса из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
ЕЦБ хочет смягчить риски, которым подвергаются два банка, потому что они работают в стране, где они больше не имеют эффективного контроля над своей деятельностью, рассказал источник. Кроме того, этот капитальный резерв должен подготовить банки к возможному полному прекращению деятельности в России. Представитель Raiffeisen сообщил, что требования к увеличению капитала вступят в силу в следующем году, но отказался подтверждать тезисы о причастности ЕЦБ. В Unicredit отказались от комментариев.
О давлении на «дочек» европейских банков со стороны регуляторов сообщалось еще в сентябре. ЕЦБ потребовал от материнских компаний сократить бизнес в России.
Европейский регулятор в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе Unicredit. Согласно требованиям ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка («дочка» RBI) должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.
30 октября стало известно, что Raiffeisen Bank пока не готов уйти из России «по нулевому сценарию». Говоря о «нулевом сценарии» ухода, генеральный директор RBI Йохан Штробль заявил, что банк не готов «отказаться» от своих активов.