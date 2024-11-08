Reuters: ЕЦБ подталкивает Raiffeisen и UniCredit к накоплениям для выхода из РФ

ЕЦБ хочет смягчить риски, которым подвергаются два банка, потому что они работают в стране, где они больше не имеют эффективного контроля над своей деятельностью, рассказал источник. Кроме того, этот капитальный резерв должен подготовить банки к возможному полному прекращению деятельности в России. Представитель Raiffeisen сообщил, что требования к увеличению капитала вступят в силу в следующем году, но отказался подтверждать тезисы о причастности ЕЦБ. В Unicredit отказались от комментариев.