Президент Литвы призвал ЕС отключить российские банки от SWIFT

Вопрос эффективности санкций против Москвы Науседа назвал «сложным», при этом он считает, что с экономической точки зрения видны «некоторые признаки слабости». Хотя, указал он, результат оказался не тем, чего Европа ожидала в 2022 г. Принятые меры, как пояснил политик, были «недостаточно решительными», кроме того, обходить санкции России помогают третьи страны. «Вот почему российская экономика – хотя и не в лучшей форме – все еще функционирует относительно хорошо в данных обстоятельствах», – заключил президент Литвы.