Президент Литвы призвал ЕС отключить российские банки от SWIFT
Литва всегда требует максимума в вопросе антироссийских санкций Евросоюза, в 18-й пакет следует включить ограничения против энергетических компаний и отключение от системы SWIFT российских банков, которых еще не затронула эта мера, заявил Bild президент Литвы Гитанас Науседа.
«Остальные российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT», – сказал он.
Вопрос эффективности санкций против Москвы Науседа назвал «сложным», при этом он считает, что с экономической точки зрения видны «некоторые признаки слабости». Хотя, указал он, результат оказался не тем, чего Европа ожидала в 2022 г. Принятые меры, как пояснил политик, были «недостаточно решительными», кроме того, обходить санкции России помогают третьи страны. «Вот почему российская экономика – хотя и не в лучшей форме – все еще функционирует относительно хорошо в данных обстоятельствах», – заключил президент Литвы.
Науседа считает «очевидным», что Москва «не ограничится Украиной» и представляет угрозу для европейских стран.
В конце мая стало известно, что Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT и снижения предельных цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Bloomberg писал, что рассматривается также запрет на восстановление газопровода «Северный поток – 2». ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас тогда же заявила, что Брюссель уже начал подготовку новых санкций в отношении Москвы.