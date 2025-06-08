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Президент Литвы призвал ЕС отключить российские банки от SWIFT

Ведомости

Литва всегда требует максимума в вопросе антироссийских санкций Евросоюза, в 18-й пакет следует включить ограничения против энергетических компаний и отключение от системы SWIFT российских банков, которых еще не затронула эта мера, заявил Bild президент Литвы Гитанас Науседа.

«Остальные российские банки также должны быть исключены из системы SWIFT», – сказал он.

По мнению политика, в новый пакет необходимо включить все энергетические компании, которые «снабжают российский государственный бюджет деньгами». В числе таких он назвал российские «Росатом», «Газпром» и «Лукойл», а также оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream.

Вопрос эффективности санкций против Москвы Науседа назвал «сложным», при этом он считает, что с экономической точки зрения видны «некоторые признаки слабости». Хотя, указал он, результат оказался не тем, чего Европа ожидала в 2022 г. Принятые меры, как пояснил политик, были «недостаточно решительными», кроме того, обходить санкции России помогают третьи страны. «Вот почему российская экономика – хотя и не в лучшей форме – все еще функционирует относительно хорошо в данных обстоятельствах», – заключил президент Литвы.

Науседа считает «очевидным», что Москва «не ограничится Украиной» и представляет угрозу для европейских стран.

В конце мая стало известно, что Евросоюз изучает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT и снижения предельных цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Bloomberg писал, что рассматривается также запрет на восстановление газопровода «Северный поток – 2». ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас тогда же заявила, что Брюссель уже начал подготовку новых санкций в отношении Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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