Котяков сообщил о росте МРОТ в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 000 руб. в 2026 г. Об этом рассказал «РИА Новости» министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
По словам Котякова, повышение коснется около 4,6 млн человек. В настоящий момент идет подготовка проектных документов. Величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.
12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале текущего года сократилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн. Они составляют 8,1% от общей численности населения.
При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. увеличился на 4,2 млн человек. На конец 2024 г. население с доходами ниже границы бедности составляло 7,7 млн человек, или 5,3%. В целом за год доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%, что стало историческим минимумом, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.
В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Цель закреплена в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».