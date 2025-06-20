Котяков сообщил о росте МРОТ в 2026 году

В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Цель закреплена в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».