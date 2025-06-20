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Котяков сообщил о росте МРОТ в 2026 году

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 000 руб. в 2026 г. Об этом рассказал «РИА Новости» министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По словам Котякова, повышение коснется около 4,6 млн человек. В настоящий момент идет подготовка проектных документов. Величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.

12 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале текущего года сократилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн. Они составляют 8,1% от общей численности населения.

При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. увеличился на 4,2 млн человек. На конец 2024 г. население с доходами ниже границы бедности составляло 7,7 млн человек, или 5,3%. В целом за год доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 7,2%, что стало историческим минимумом, говорила в марте вице-премьер Татьяна Голикова.

В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 г. повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Цель закреплена в указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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