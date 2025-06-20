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Новак указал на снижение в России темпов роста ВВП

Ведомости

Темпы роста экономики России несколько ниже, но это цикличный период, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-премьер напомнил, что в 2024 г. МВФ признал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Для сохранения лидерства, как указал Новак, нужно не «почивать на лаврах» а обеспечивать устойчивый рост экономики выше среднемировых.

«Нам нужно создавать условия для экономического роста. У нас несколько темпы ниже, чем раньше, это цикличный период. Уверен, что мы выйдем на наш потенциал в 3%», – сказал он (цитата по ТАСС).

Прогноз роста ВВП России на 2025 г. у ЦБ составляет 1–2%, а у Минэкономразвития – 2,5%. В прошлом году экономика выросла на 4,3%, в 2023 г. – на 4,1%. За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на 1,9%, заявил Новак. По его словам, сейчас есть много волатильных факторов, влияющих на динамику экономики, поэтому итоги надо будет подводить по итогам года – «за этот период многое может измениться».

26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) заняла четвертое место в мире. Экономика страны росла в «весьма сложных условиях». По его данным, в 2023 г. рост составил 4,1%, а в 2024-м – 4,3%. Путин назвал это хорошим показателем. По словам президента, рост охватывал промышленность, цифровые технологии, сельское хозяйство, сферу услуг, финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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