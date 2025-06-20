Новак указал на снижение в России темпов роста ВВП

Прогноз роста ВВП России на 2025 г. у ЦБ составляет 1–2%, а у Минэкономразвития – 2,5%. В прошлом году экономика выросла на 4,3%, в 2023 г. – на 4,1%. За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на 1,9%, заявил Новак. По его словам, сейчас есть много волатильных факторов, влияющих на динамику экономики, поэтому итоги надо будет подводить по итогам года – «за этот период многое может измениться».