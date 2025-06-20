Новак указал на снижение в России темпов роста ВВП
Темпы роста экономики России несколько ниже, но это цикличный период, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вице-премьер напомнил, что в 2024 г. МВФ признал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Для сохранения лидерства, как указал Новак, нужно не «почивать на лаврах» а обеспечивать устойчивый рост экономики выше среднемировых.
«Нам нужно создавать условия для экономического роста. У нас несколько темпы ниже, чем раньше, это цикличный период. Уверен, что мы выйдем на наш потенциал в 3%», – сказал он (цитата по ТАСС).
Прогноз роста ВВП России на 2025 г. у ЦБ составляет 1–2%, а у Минэкономразвития – 2,5%. В прошлом году экономика выросла на 4,3%, в 2023 г. – на 4,1%. За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на 1,9%, заявил Новак. По его словам, сейчас есть много волатильных факторов, влияющих на динамику экономики, поэтому итоги надо будет подводить по итогам года – «за этот период многое может измениться».
26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) заняла четвертое место в мире. Экономика страны росла в «весьма сложных условиях». По его данным, в 2023 г. рост составил 4,1%, а в 2024-м – 4,3%. Путин назвал это хорошим показателем. По словам президента, рост охватывал промышленность, цифровые технологии, сельское хозяйство, сферу услуг, финансов.