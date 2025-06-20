Путин заявил о недостаточном уровне зарплат в России
В России недостаточный уровень зарплат. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства заметил, что повышение зарплат важно для всей экономики, поскольку оно стимулирует спрос. По его словам, для увеличения доходов необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них появилась возможность профессионально расти, переходить в другие компании и переезжать в другие регионы.
20 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит более 27 000 руб. в 2026 г. Повышение затронет около 4,6 млн человек. Величина МРОТа будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете и всего бюджетного пакета.
В мае 2024 г. Путин поручил повысить МРОТ к 2030 г. в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 г., с достижением его величины не менее чем 35 000 руб. в месяц. Цель закреплена в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.».
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина станет ключевым событием форума.