По итогам года Путин ожидает инфляцию на уровне 7%

В ходе того же мероприятия глава государства заявил, что ситуация с инфляцией в России развивается лучше прогнозов. Он привел статические данные, согласно которым годовая инфляция в стране уже снизилась до менее 10%. По состоянию на 16 июня этот показатель составил 9,6%. «Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – подчеркнул Путин.