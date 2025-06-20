Костин пообещал больше не вступать в споры о ключевой ставке
Он пояснил, что банкир может сделать прогноз, но определение ставки – это гадание, поскольку это решение от него не зависит.
«Ты можешь провести свой четкий анализ, сделать какие-то выводы, но совет директоров Центрального Банка проголосует по-другому в силу каких-то других причин. Поэтому это просто бессмысленное дело», – рассказал он.
Костин также отметил, что, по его мнению, сейчас обозначился серьезный тренд на снижение инфляции. Он обратил внимание, что в рамках ПМЭФа президент РФ Владимир Путин говорил, что ожидает инфляцию на уровне 7% по итогам текущего года. По мнению главы ВТБ, это может быть основанием для того, чтобы Банк России начал снижать ключевую ставку.
Снижение ставки до 20% – маленький шаг для того, чтобы изменить ситуацию в стране, сказал Костин. Тем не менее он выразил уверенность, что если инфляция будет идти к 7%, то Банк России может снизить ключевую ставку значительнее.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
После этого Костин виртуально раздал 10 щелчков первому заместителю председателя финансовой организации Дмитрию Пьянову. Они заключили пари на 10 щелчков 31 мая после прогноза Пьянова о сохранении Банком России ключевой ставки на следующем заседании.