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Костин пообещал больше не вступать в споры о ключевой ставке

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин зарекся больше вступать в споры о ключевой ставке, а также запретил это всем сотрудникам банка. Об этом он рассказал в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что банкир может сделать прогноз, но определение ставки – это гадание, поскольку это решение от него не зависит.

«Ты можешь провести свой четкий анализ, сделать какие-то выводы, но совет директоров Центрального Банка проголосует по-другому в силу каких-то других причин. Поэтому это просто бессмысленное дело», – рассказал он.

Костин также отметил, что, по его мнению, сейчас обозначился серьезный тренд на снижение инфляции. Он обратил внимание, что в рамках ПМЭФа президент РФ Владимир Путин говорил, что ожидает инфляцию на уровне 7% по итогам текущего года. По мнению главы ВТБ, это может быть основанием для того, чтобы Банк России начал снижать ключевую ставку.

Снижение ставки до 20% – маленький шаг для того, чтобы изменить ситуацию в стране, сказал Костин. Тем не менее он выразил уверенность, что если инфляция будет идти к 7%, то Банк России может снизить ключевую ставку значительнее.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

После этого Костин виртуально раздал 10 щелчков первому заместителю председателя финансовой организации Дмитрию Пьянову. Они заключили пари на 10 щелчков 31 мая после прогноза Пьянова о сохранении Банком России ключевой ставки на следующем заседании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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