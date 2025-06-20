Костин пообещал больше не вступать в споры о ключевой ставке

Костин также отметил, что, по его мнению, сейчас обозначился серьезный тренд на снижение инфляции. Он обратил внимание, что в рамках ПМЭФа президент РФ Владимир Путин говорил, что ожидает инфляцию на уровне 7% по итогам текущего года. По мнению главы ВТБ, это может быть основанием для того, чтобы Банк России начал снижать ключевую ставку.