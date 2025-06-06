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Костин виртуально раздал 10 щелчков Пьянову после снижения ключевой ставки

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал 10 щелчков первому заместителю председателя финансовой организации Дмитрию Пьянову после снижения ключевой ставки Центральным банком.

Соответствующие публикации были размещены в Telegram-канале банка.

31 мая Костин предложил пари на 10 щелчков после прогноза Пьянова о сохранении Банком России ключевой ставки на следующем заседании. Он отметил признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции.

6 июня совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали девять из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Регулятор сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. Центробанк объяснил это решение снижением инфляционного давления, несмотря на перегретый внутренний спрос.

При этом регулятор сообщил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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