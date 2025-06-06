Костин виртуально раздал 10 щелчков Пьянову после снижения ключевой ставки

При этом регулятор сообщил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.