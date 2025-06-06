Костин виртуально раздал 10 щелчков Пьянову после снижения ключевой ставки
Глава ВТБ Андрей Костин виртуально раздал 10 щелчков первому заместителю председателя финансовой организации Дмитрию Пьянову после снижения ключевой ставки Центральным банком.
31 мая Костин предложил пари на 10 щелчков после прогноза Пьянова о сохранении Банком России ключевой ставки на следующем заседании. Он отметил признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции.
6 июня совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% годовых. Снижения ожидали девять из 24 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Регулятор сделал шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики впервые с 2022 г. Центробанк объяснил это решение снижением инфляционного давления, несмотря на перегретый внутренний спрос.
При этом регулятор сообщил о сохранении жесткой денежно-кредитной политики на длительный период, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в 2026 г. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.