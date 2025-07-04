Финуслуги сообщили о росте интенсивности снижения ставок по вкладам
Интенсивность снижения ставок по вкладам увеличилась на фоне ожиданий по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель маркетплейса «Финуслуги».
По данным маркетплейса, средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 банков сократилась до 18,23%, по полугодовым вкладам – до 17,61%, по годовым – до 16,63%. В расчете использовались вклады на 100 000 руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев.
С момента июньского заседания Центробанка ставки по трехмесячным вкладам снизились на 1,35 п. п., по полугодовым – на 1,59 п. п., по годовым – на 1,87 п. п. За это время доходность вкладов уменьшилась в 20 банках из 20 крупнейших по объему розничного депозитного портфеля.
Уточняется, что интенсивность снижения ставок в июле остается высокой. Ряд крупных банков снизили ставки по вкладам дважды за текущую неделю. Новая волна снижения депозитных ставок началась вслед за комментарием со стороны ЦБ о возможном рассмотрении снижения ключевой ставки на заседании более чем на 1 п. п. Сейчас средние ставки на 1,77–3,37 п. п. ниже уровня ключевой.
При снижении ключевой ставки осенью 2022 г. тренд был другой. За аналогичный период сравнения среди 20 крупнейших банков 11 повысили ставки по отдельным из депозитных продуктов или по всей линейке вкладов. Снижение ставок было зафиксировано по нескольким вкладам в 15 банках. Два банка ставки не меняли.
3 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в рамках предстоящего июльского заседания регулятор рассмотрит снижение ключевой ставки, если текущие тенденции в экономике сохранятся. Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что, чтобы снижение ключевой ставки было ощутимым для экономики, оно должно быть более решительным, чем 1–2 процентных пункта (п. п.). По его мнению, наступило «время выравнивать ситуацию», поскольку в экономике фиксируются очевидные признаки риска переохлаждения.