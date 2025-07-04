Финуслуги сообщили о росте интенсивности снижения ставок по вкладам

По данным маркетплейса, средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 банков сократилась до 18,23%, по полугодовым вкладам – до 17,61%, по годовым – до 16,63%. В расчете использовались вклады на 100 000 руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев.